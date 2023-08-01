Психолог объяснила, можно ли умереть от депрессии

Депрессия является набором тяжелых состояний, однако они не ведут к летальному исходу, рассказала NEWS.ru психолог Марина Гладышева. По ее словам, в случае затянувшейся депрессии с потерей интереса к жизни, человека могут посещать суицидальные мысли.

От депрессии как таковой умереть невозможно, депрессия — это набор достаточно тяжелых состояний. Но состояния сами по себе к летальному исходу не ведут. Они влияют на наше самоощущение, мысли и действия. Если состояние уже затянувшейся депрессии, с угнетенным состоянием, потерей интереса к жизни, то человека могут посещать суицидальные мысли. В тяжелых состояниях угнетения запускаются механизмы психосоматики, которые уже в запущенных случаях могут приводить к прогрессирующим заболеваниям, которые развились на их фоне, — заявила Гладышева.