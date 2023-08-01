Психолог назвала способы борьбы с ленью

Для борьбы с ленью нужно выяснить причины ее появления, рассказала бизнес-психолог Елена Гордеева. Способы сделать это она назвала «Ленте.ру».

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По ее словам, кто-то называет ленью отсутствие мотивации, кто-то — выгорание от работы, безразличие и отсутствие интереса в жизни или банальное отсутствие энергии. Однако, отмечает Гордеева, лень всегда вызвана психоэмоциональным состоянием. И чтобы справиться с ней, нужно найти причину развития этого состояния.

Первым делом необходимо ответить себе на вопрос: как давно и насколько качественным был отпуск. Во время пассивного отдыха расслабляется тело, восстанавливается нервная система, приходят в баланс клетки, ткани, органы, но этот тип отдыха не дает мощного заряда энергии для новых достижений. Такую энергию может подарить активный эмоциональный отдых, общение с интересными людьми, путешествия, поездки — все то, что питает адреналином и дофамином, пояснила собеседница «Ленты.ру».

Также, отметила психолог, важно понять, что забирает энергию. Как правило, энергии лишают эмоциональные переживания: злость, обида, раздражение, внутренние конфликты, обесценивание себя, сложные отношения и другие стрессы.