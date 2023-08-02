Что такое посттравматическое расстройство и как с ним бороться

— Нужно осознать, что это не тревога, с которой человек может «договориться» самостоятельно. Человеку при посттравматическом расстройстве может казаться, что он из раза в раз оказывается в опасной для его жизни ситуации. Чтобы защититься, он становится более агрессивным и буйным, — объяснил психотерапевт.