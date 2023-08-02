«Это не тревога»: что такое посттравматическое расстройство и как с ним бороться
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР — прим. «ВМ») возникает на фоне события, угрожающего жизни. Как справиться с этим состоянием, «Вечерней Москве» рассказал врач-психотерапевт Евгений Фомин.
Что такое ПТСР
- неустойчивость психики;
- агрессивность;
- нарушение социализации людей;
- депрессивное и тревожное состояние;
- флешбэки — вспышки воспоминаний, когда человек возвращается в травматическую ситуацию.
— Например, такое состояние часто наблюдается у участников боевых действий. Оно развивается у представителей разных стран, где время от времени люди переживают военные действия, — пояснил Фомин.
Посттравматическое расстройство может спровоцировать возникновение наркотической и алкогольной зависимости, уверен врач. Но с ПТСР можно справиться, если начать работу над своим состоянием.
— Нужно осознать, что это не тревога, с которой человек может «договориться» самостоятельно. Человеку при посттравматическом расстройстве может казаться, что он из раза в раз оказывается в опасной для его жизни ситуации. Чтобы защититься, он становится более агрессивным и буйным, — объяснил психотерапевт.
Это лечится
Поэтому, как рассказал специалист, в случае с ПТСР хорошо действует работа с психиатром или совместная деятельность психиатра и психотерапевта.
— В процессе работы с психиатром происходит седация психики и назначаются медикаментозные способы успокоения. Впоследствии нормализуются сон, ритмы жизни и психический статус пациента, — заверил Фомин. — А с психологом и психотерапевтом осуществляется проработка состояния, когда человек может признаться в своих страхах и получить обратную связь в когнитивно-мыслительной сфере.
Совместная работа, по мнению психотерапевта, поможет человеку не так болезненно воспринимать произошедшие события, поэтому данный способ лечения эффективен. Одну и ту же ситуацию человек может воспринимать по-разному, а от этого зависит его дальнейшее состояние.
- антидепрессанты;
- противотревожные средства;
- корректоры поведения.