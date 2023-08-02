Держись за рутину: что делать, если привычный мир рушится
Стандартные, привычные, доведенные до автоматизма ритуалы и действия в обычной жизни выполняются без всякого сопротивления: режим и привычки выстроены так, чтобы на все находилось время. Но, когда происходит что-то выбивающее почву из-под ног, что-то, что навсегда меняет мир, ваш личный или более глобальный, кажется, какой смысл поддерживать полезную рутину?
Наша психика устроена так, что после серьезных потрясений сложно выполнять даже базовые действия. Они становятся мелкими и никчемными.
И все же рутина спасает
Иногда цепляться за дисциплину очень сложно, но именно она способна дать смысл, когда кажется, что его не осталось. Так, после потери близкого человека, чтобы просто встать с кровати, поесть или сходить в душ, нужна серьезная мотивация. Иногда ей становится забота о домашнем питомце: собаке нельзя объяснить, почему ей не нужно идти на прогулку.
Заставляя себя все же выполнить эти простые действия, человек обретает почву, понимает, что даже потрясение не заставило мир остановиться, а значит, и ему надо продолжать жизнь.
Недаром, после тяжелого, болезненного расставания психологи советуют не прерывать работу. В изменившемся мире, где не осталось ваших общих дел, привычных хобби и развлечений, именно рабочие дела помогут остаться на плаву.
Преодолеть сопротивление
Если вы оказались в ситуации, когда верх берет тревога, отчаяние или боль, вспомните, какие ритуалы выполняли ежедневно. Душ, работа, учеба, тренировки — не отказывайтесь от рутины.
Скорее всего, психика будет сопротивляться. Поэтому важно помочь самому себе.
Во-первых, напомните, что все пройдет, но результат отказа от дисциплины останется: придется искать работу, лечить сорванный фастфудом желудок и разбираться со множеством накопившихся проблем.
Можно прибегнуть к технике пяти минут. Вспомните, что все, что угодно можно вытерпеть всего пять минут, поставьте таймер и уделите нежеланному делу эти пять минут. За это время можно принять душ, можно открыть рабочие задачи, можно выполнить несколько упражнений. Похвалите себя даже за такое усилие.
Впустите в рутину творчество. Не просто гуляйте с собакой, а слушайте подкаст или книгу, не просто занимайтесь спортом, а ставьте для себя новые челленджи и задачи. Так рутина перестанет быть неприятной, а ваша психика станет значительно крепче.