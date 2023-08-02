Что делать, если привычный мир рушится

Стандартные, привычные, доведенные до автоматизма ритуалы и действия в обычной жизни выполняются без всякого сопротивления: режим и привычки выстроены так, чтобы на все находилось время. Но, когда происходит что-то выбивающее почву из-под ног, что-то, что навсегда меняет мир, ваш личный или более глобальный, кажется, какой смысл поддерживать полезную рутину?

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Наша психика устроена так, что после серьезных потрясений сложно выполнять даже базовые действия. Они становятся мелкими и никчемными.

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И все же рутина спасает

Иногда цепляться за дисциплину очень сложно, но именно она способна дать смысл, когда кажется, что его не осталось. Так, после потери близкого человека, чтобы просто встать с кровати, поесть или сходить в душ, нужна серьезная мотивация. Иногда ей становится забота о домашнем питомце: собаке нельзя объяснить, почему ей не нужно идти на прогулку.

Заставляя себя все же выполнить эти простые действия, человек обретает почву, понимает, что даже потрясение не заставило мир остановиться, а значит, и ему надо продолжать жизнь.

Недаром, после тяжелого, болезненного расставания психологи советуют не прерывать работу. В изменившемся мире, где не осталось ваших общих дел, привычных хобби и развлечений, именно рабочие дела помогут остаться на плаву.

Преодолеть сопротивление

Если вы оказались в ситуации, когда верх берет тревога, отчаяние или боль, вспомните, какие ритуалы выполняли ежедневно. Душ, работа, учеба, тренировки — не отказывайтесь от рутины.

Скорее всего, психика будет сопротивляться. Поэтому важно помочь самому себе.

Во-первых, напомните, что все пройдет, но результат отказа от дисциплины останется: придется искать работу, лечить сорванный фастфудом желудок и разбираться со множеством накопившихся проблем.

Можно прибегнуть к технике пяти минут. Вспомните, что все, что угодно можно вытерпеть всего пять минут, поставьте таймер и уделите нежеланному делу эти пять минут. За это время можно принять душ, можно открыть рабочие задачи, можно выполнить несколько упражнений. Похвалите себя даже за такое усилие.