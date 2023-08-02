Психолог рассказал о пользе медитации

Одним из наиболее действенных способов справиться с переживаниями и обрести гармонию в душе является медитация. Ее эффективность подтверждают не только эксперты в области ментального здоровья, но и тысячелетняя история духовных практик. О том, как медитация влияет на психоэмоциональное состояние, рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Владимир Волков.

© Вечерняя Москва

Медитация включает в себя множество традиций и практик, но прежде всего, она нацелена на установление контакта с самим собой. Как правило, упражнения основаны на глубинной работе с сознанием.

Видео дня

— Самый простой и естественный элемент, который можно отследить и зафиксировать, это наше дыхание. Его легко ощутить и осознать, а главное — оно позволяет дистанцироваться от внешних раздражителей. Поэтому дыхательные техники являются самыми популярными методами самопомощи в стрессовых ситуациях.

Тревожные события воздействуют на наше восприятие окружающего мира, и наше сознание оказывается в нестабильном состоянии. Оно застревает между переживаниями о минувшем и волнениями за грядущее. Задача медитативных практик заключается в том, чтобы вернуть нам ощущение «здесь и сейчас», помочь сконцентрироваться на настоящем времени, абстрагироваться от волнующей ситуации и успокоиться, — рассказал Владимир Волков.

Такие методы самопомощи поделены на терапевтические комплексы, в каждом подходе акцент сделан на какой-то определенный элемент работы. Поэтому практические упражнения следует подбирать исходя из индивидуальных потребностей. У медитации много плюсов.

Способствует принятию себя

Медитация помогает установить диалог с самим собой, избавиться от внутренних конфликтов и противоречий, достичь гармонии со всеми гранями своей личности. Мы начинаем больше ценить себя, относиться с заботой к своему эмоциональному и физическому состоянию.

Развивает эмпатию

Медитативные практики способствуют развитию эмоционального интеллекта — помогают лучше осознавать свои чувства, понимать настроение других людей. Этот навык позволяет находить баланс в общении.

Укрепляет доверие к окружающему миру

Медитация позволяет нам шире смотреть на мир и принимать окружающие нас события. Мы становимся спокойнее и рассудительнее, перестаем отвлекаться на внешние раздражители и концентрируемся на тех вещах, которые действительно нам важны.

Улучшает отношения с людьми

Ситуативные эмоции перестают брать верх над нами и количество конфликтных ситуаций уменьшается. Кроме этого, повышается способность оставаться устойчивым и рассудительным, что позволяет не только избежать напряженных моментов в общении, но и при необходимости оказать другому человеку поддержку и выразить сопереживание.

Увеличивает степень осознанности

Медитации помогают прислушиваться к себе и своим потребностям, а главное — избавиться от навязанных или негативных установок, мешающих саморазвитию. Наши истинные желания приобретают ясность.

— Медитация способствует снижению уровня стресса, преодолению депрессивных и тревожных состояний, снижает риск возникновения панических атак. Медитация способствует глубинному саморазвитию, духовному росту и формированию реального отношения к миру, избавляя от восприятия жизни через призму тревог и переживаний. В открытых источниках есть множество информации, позволяющей получить первичное представление о таких практиках, однако для их освоения следует обращаться к профессионалам, поскольку выполнение упражнений требует квалифицированного сопровождения, — подытожил специалист.

Московская служба психологической помощи приглашает на практический офлайн-семинар по медитативной психотерапии. Он пройдет 8 августа в 19:00. Записаться можно по телефону: 8 (499) 238-02-04 или по электронной почте: adm12@msph.ru.