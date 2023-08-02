Психолог перечислил неочевидные способы справиться со стрессом

Если стресс носит перманентный характер и мир кажется враждебным, человеку стоит обратиться к специалистам, советует психолог Олег Гадецкий.

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Справиться со стрессом отлично помогает общение с собаками и верховая езда, заявил ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий.

Также полезно для этой цели творчество, отметил психолог. Рисование, лепка, музыка и пение дают возможность выразить свои эмоции и расслабиться.

Еще одним действенным подходом специалист считает звукотерапию — прослушивание музыки, звуков природы, бинауральных ритмов. Музыкальная терапия активизирует различные области мозга, связанные с эмоциональными реакциями и регуляцией настроения. Она может привести к снижению уровня стресса, вызвать расслабление и повысить ощущение благополучия, указывает Гадецкий.

Справиться с давлением помогут и ролевые игры. Возможность примерить на себя разные роли и выразить эмоции позволяет освободиться от рутины и насладиться самовыражением, уверяет психолог. Кроме того, ролевые игры также способствуют развитию эмпатии и социальных навыков, что повышает самооценку и снижает стресс.