Психолог раскрыла секрет популярности молодых блогеров

Уже несколько лет подряд все социологические опросы твердят о повальном желании современных подростков стать блогерами. Но самое интересное, что некоторым это действительно удается, и вокруг них собирается целая армия фанатов. Психолог Алла Лагутина объяснила, в чем секрет успеха молодых блогеров и почему старшее поколение не может принять их популярность:

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«Общая тенденция говорит нам о том, что современные школьники сменили ориентиры. Многие больше не мечтают о престижной профессии, учебе в хорошем университете. С поверхностной точки зрения, блогинг стал волшебной таблеткой, выпив которую, ребенок может получить легкую жизнь с машинами и квартирами за несколько постов в социальной сети. Подростки видят, как их сверстники бросают школу и добиваются успеха, записывая свою жизнь на экран смартфона.

Это же вводит в ступор старшее поколение. Пройдя огромный и тяжелый путь к сцене и популярности, обучаясь в университетах и консерваториях, они считают быстро возникший успех молодых блогеров неким обесцениванием труда. Другие звезды с многолетним сценическим опытом, наоборот, понимают, что мир изменился и необходимо следовать в ногу со временем – активно записывают треки с популярными блогерами-подростками и снимают видео-коллаборации.