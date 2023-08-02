Названы способы избавиться от неуверенности в себе

Психолог Илья Ахмедов призывает не реагировать на критику окружающих ради повышения своей самооценки. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие способы избавиться от неуверенности в себе.

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Главная причина появления неуверенности — негативный опыт из детства и подросткового возраста, считает психолог. С юных лет ребенок впитывает все, что говорят о нем родители, педагоги и друзья. Проблема, по его словам, в том, что в таком возрасте у человека отсутствует какой-либо опыт, благодаря которому он мог бы фильтровать поступающую информацию.

«Если родители унижали ребенка в детстве, то, будучи взрослым, он будет принижать себя перед другими, — говорит Ахмедов. — Все мы знаем, как, например, школьная травля может повлиять на ребенка. Навеянные комплексы с возрастом только усиливаются».

По словам психолога, человек может даже не помнить о негативном опыте, но при этом испытывать большую неуверенность в себе.

Чтобы избавиться от неуверенности в себе, необходимо заглянуть в глаза своему страху, уверяет собеседник «Ленты.ру».

«Если вы боитесь заговорить с людьми, проанализируйте, почему так происходит. Может быть, вы боитесь насмешек или вы закрытый человек и остерегаетесь расспросов о личной жизни? Пробуйте знакомиться с людьми и вести диалог. Оправдались ли ваши страхи? Если да, то вы знаете, над чем работать, а если нет, то, скорее всего, ваш страх надуман», — отмечает психолог.

Ахмедов призывает не подстраиваться под мнение и интересы других людей и не реагировать на их критику. Необходимо иметь свое мнение и смелость высказывать его. Также не нужно принимать от окружающих все советы. Необходимо делать все по-своему, пусть и с ошибками, но получая жизненный опыт.