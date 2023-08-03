Почему люди копируют поведение друг друга

Подражание — это естественная форма поведения у детей. Копируя слова и действия других, они учатся говорить, общаться и адекватно вести себя в коллективе. «Лента.ру» выяснила, почему такое поведение сохраняется у взрослых людей, что скрывает механизм подражания и что такое эмоциональное заражение с точки зрения психологии.

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Почему люди подражают другим?

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Если понаблюдать за любой компанией — детей, подростков или взрослых людей, можно увидеть, что все в ней делятся на два типа. Одни ведут себя так, как им хочется, и делают то, что нравится, а вторые пытаются копировать их поведение. Почему это происходит с точки зрения психологии, в беседе с «Лентой.ру» рассказала семейный психолог Ольга Романив.

"В основе копирования действий других лежит механизм подражания. Он заложен в нас природой, благодаря ему мы получаем социальный опыт. В целом подражание помогает нам социализироваться, почувствовать себя принятым в коллектив", — Ольга Романив, семейный психолог.

Эксперт добавила, что именно при помощи подражания маленькие дети учатся играть, ухаживать за собой, узнают о нормах поведения. Впрочем, дети и подростки подражают другим не только для того, чтобы чему-то научиться. Для них это еще и способ познания себя, изучения мира и его реакций.

В разговоре с «Лентой.ру» психолог Кристина Дюран привела пример: одна девочка придет в школу в красивой одежде и получит много комплиментов от друзей. Другой девочке тоже захочется побыть в центре внимания, и на следующий день она сделает то же самое. Будет у нее такой же результат? Неизвестно. Но по итогу девочка сделает выводы.

Копируя общепринятые стандарты, поведение и действия других, человек осознает себя частью большинства, то есть в безопасности

С точки зрения эволюции, эта тактика верна — ведь в древние времена изгоям и одиночкам выживать было гораздо сложнее, чем людям в коллективе.

При этом в психологии выделяется несколько механизмов подражания.

Осознанные, когда человек намеренно копирует поведение другого;

Бессознательные, если человек сам не замечает, что подражает кому-то. Какие есть механизмы подражания:

Осознанные, когда человек намеренно копирует поведение другого; Бессознательные, если человек сам не замечает, что подражает кому-то.

В процессе подражания люди могут перенимать саму модель поведения или только отдельные привычки — как полезные, так и вредные. В таком случае обычно говорят, что один человек хорошо или плохо влияет на другого.

Кого обычно копируют?

Чаще всего человек копирует поведение лидера в своей группе или просто харизматичных, интересных людей, объясняет Ольга Романив. Подчиненные часто перенимают модель поведения своего начальника: с одной стороны, это помогает понравиться ему самому, а с другой — удовлетворить свою потребность в признании и продвинуться по карьерной лестнице.

"Студенты нередко копируют поведение преподавателей, а влюбленные перенимают привычки и даже образ жизни друг друга. Когда человек вам искренне нравится — он хороший собеседник, интересный рассказчик, обладает отличным вкусом, интуитивно хочется ему соответствовать, возникает желание подражать", —Ольга Романив, семейный психолог.

В то же время очень часто привычка копировать поведение другого говорит о заниженной самооценке человека. Тот, кто копирует, перестает осознавать собственную ценность и уникальность. В его голове возникает мысль — чтобы чего-то добиться, достаточно повторить чей-то путь.

Кристина Дюран подчеркивает — многие люди ошибочно думают, что если начнут идти уже протоптанной дорогой, то получат ровно такой же результат, хотя это не всегда так.

"Никто достоверно не знает, какие усилия пришлось приложить успешному человеку, как он мог много лет стараться, чтобы добиться успеха", — Кристина Дюран, психолог.

У детей частое желание подражать другим тоже может указывать на проблемы с самооценкой, добавляет эксперт. Это происходит, когда ребенок не получает должного внимания, любви и заботы от родных. Таким образом он будет искать недостающих эмоций от других людей. Семейная поддержка очень важна на этапе взросления ребенка, подчеркнула Дюран.

Что делать, если копируют вас?

Если человек копирует поведение, стиль одежды, прическу или манеру говорить кого-то из близких или знакомых, это значит только одно — тот, кого он копирует, представляет для подражателя особую ценность. При этом самому объекту подражания это может не нравиться, его это даже может раздражать.

"Перенимая чьи-то привычки, взрослый человек старается сделать это максимально незаметно. Но те, у кого есть проблемы с самооценкой и самоидентичностью, копируют слишком откровенно и не видят в этом ничего плохого: они ведут себя как дети, которые пытаются найти себя", — Ольга Романив, семейный психолог.

Если с подражателем общаться тяжело — обязательно нужно с ним поговорить и объяснить, что копируя другого, он теряет свою уникальность. Кроме того, нужно понимать, что желание подражать другому не приносит настоящей близости и не всегда делает человека лучше и интереснее.

Что такое эмоциональное заражение?

Эмоциональное заражение — это психологическое явление, когда состояние одного человека передается остальным, за счет этого создается эффект подражания. Участвовать в эмоциональном заражении могут как отдельные люди, так и целые группы: это можно заметить, когда, например, один вечно жалующийся или ноющий человек в коллективе портит настроение всем остальным. Или когда кто-то смеется, и вслед за ним веселятся другие.

По мнению американского психолога Элейн Хэтфилд, главным фактором эмоционального заражения является то, что люди бессознательно могут копировать настроение другого, выражение лица, мимику, движения и даже звучание голоса.

Ради эксперимента можно попробовать поздороваться с кем-то шепотом или прикрикнуть на кого-то: наверняка собеседник ответит тем же.

Неосознанно повторяя выражение эмоций других людей, человек действительно начинает ощущать те же эмоции. Именно это и называют заражением. Сама Хэтфилд делит этот процесс на два этапа.

Этапы эмоционального заражения

1. Сначала человек подражает другим: например, если кто-то улыбнется ему, он тоже улыбнется — и это произойдет словно само собой;

2. Затем его настроение тоже изменится. К примеру, улыбка заставит человека почувствовать себя счастливее, а вот крик, слезы или агрессия вызовут совсем другую реакцию. Он можете начать сопереживать другому, «перенимая» чужую печаль, либо разозлиться на того, кто сам выражает агрессию.

Понятие «эмоциональное заражение» схоже с эмпатией. Разница в том, что «заражение» считается непосредственной реакцией, при которой человек может просто подражать другому, но на самом деле не разделять его эмоции.

Способность к эмоциональному заражению, как и к эмпатии, у людей разная. Это зависит от того, насколько человек зависим от других в социальном плане и насколько близкие у него отношения с другими членами группы.

Как используют эмоциональное заражение для манипуляций?

Возникает логичный вопрос: можно ли использовать эмоциональное заражение как инструмент для манипуляций? Ответ — да, иногда им можно управлять сознательно.

Например, такое может происходить, когда лидер в коллективе или группа лиц, преследуя свои цели и интересы, стараются вызвать у остальных какие-то эмоции. Это может быть как агрессия в отношении кого-то, так и паника, и сострадание к кому-то и желание помочь.

Поэтому, замечая такое «раскачивание» эмоций, стоит задуматься: действительно, стоит ли их перенимать?

В то же время разделение негативных эмоций не всегда несет человеку вред. Иногда высказать их — это значит признать и принять, сделать первый шаг к разрешению ситуации. В случае, когда, например, один человек громко плачет на похоронах — он дает возможность другим прожить свое горе открыто и «выпустить» эмоции.