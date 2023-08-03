Синдром хорошей девочки: 5 причин, почему ты стараешься всем угодить
Быть хорошим человеком — замечательно, но откуда появилось определение «синдром хорошей девочки» как нездорового состояния? Стратегия действовать в интересах других, подстраиваться и заботиться о чужих чувствах больше, чем о собственных, безотказность, чрезмерное желание нравиться нередко приводит к выгоранию и даже абьюзивным отношениям. Елизавета Гурьянова — психолог, автор трансформационных игр, рассказывает о первопричинах синдрома и о том, как его преодолеть.
Добиваешься внимания и заслуживаешь любовь
Первая причина тянется из детства: я хочу быть любимой и заметной и могу этого добиться, лишь угождая другим. Некоторые родители, воспитывая детей, демонстрируют любовь и внимание только при послушном поведении последних и исполнении ими возложенных ожиданий. В противном случае они становятся холодными, наказывают игнорированием. У детей в таких семьях происходит подмена фокуса с заботы о себе, заботой о других.
В этой поведенческой схеме присутствует ловушка сознания: угождая другим, ты подсознательно ожидаешь, что они сделают это по отношению к тебе. Если другие не ведут себя аналогично, ты делаешь вывод, что недостаточно старалась, и «улетаешь» в стратегию «я постараюсь еще больше, чтобы меня точно любили и замечали».
Проработать синдром хорошей девочки в этом случае помогут сессии с психологом на укрепление внутренней опоры. Это поможет перестать заслуживать любовь.
Боишься, что тебя отвергнут
Человек социален и на телесном уровне испытывает потребность оставаться частью группы. Сформированное в семье представление о том, что нужно подстраиваться, во взрослом возрасте закрепляет лояльность к этому правилу. Его нарушение воспринимается психикой как прямой путь к невыживанию. Такого исхода мы инстинктивно стремимся избежать.
Мысль о том, что, «развернувшись к себе», ты останешься одна, нужно трансформировать в идею, что забота о своих чувствах и желаниях безопасна. Упор на рациональное, а не эмоциональное поможет выйти из состояния беззащитности перед внешним миром и самостоятельно выбрать группу, правила которой тебе подходят.
Тебя научили быть только хорошей
Опыт быть неудобной, заботиться о своих чувствах и желаниях в первую очередь отсутствует в парадигме хорошей девочки. Для экономии энергии на поиск новых решений ее мозг следует нейронным связям, выработанным годами. Концентрация внимания находится в зоне другого человека.
Для изменения привычки быть удобной включи в свое окружение женщин, четко обозначающих границы, не подстраивающихся, а умеющих договариваться, выстраивать взрослую коммуникацию. На изменение поведения нужно много времени, усилий и контакта со своими чувствами. Однако сделать это реально.
Не умеешь замечать свои потребности
Подавление и игнорирование своих переживаний — существенная проблема. Оставаясь хорошей девочкой, ты подсознательно не берешь ответственность за собственные потребности. Раньше о твоем здоровье и чувствах заботились родители. Став взрослой, ты «забыла» забрать эту функцию себе.
Выстроив контакт с собой, ты заметишь, что твои потребности и желания могут отличаться от потребностей и желаний других. В этой точке нужно не идти на поводу у навязанных обществом идеалов. Ты можешь стать главной, если возьмешь за себя ответственность.
Ты не готова встречаться со злостью
Из-за невозможности выдержать свои и чужие негативные чувства ты продолжаешь подстраиваться. Страх столкнуться с чужой злостью, недовольством, обидой, неоправданными ожиданиями заставляет действовать в угоду другим.
Чтобы справиться с хорошей девочкой, разреши себе быть недовольной чем-то или кем-то, испытывать агрессию. После легализации собственного негатива ты сможешь выдерживать и чужой, направленный в твою сторону. Однако не уходи в состояние обиды, это детское чувство. Ее аналог во взрослом психологическом состоянии — злость.
Если ты нашла в своем поведении признаки синдрома хорошей девочки, начни отслеживать ситуации, где ты подстраиваешься, но делать этого не хочешь. Регулярно замечай свою злость и внутреннее сопротивление. Можно тренировать фразы «мне не нравится, что...», «я сейчас злюсь, потому что...». На первом этапе достаточно говорить их самой себе, следить за тем, что вызывает негативный эмоциональный отклик.
Постоянная рефлексия и анализ опыта тренируют понимание, как именно ты хочешь выстраивать коммуникацию, отношения с близким и дальним окружением. Начало избавления от синдрома хорошей девочки кроется в признании собственных личных границ и умении их отстаивать перед другими.