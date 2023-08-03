Синдром хорошей девочки: 5 причин, почему ты стараешься всем угодить

Быть хорошим человеком — замечательно, но откуда появилось определение «синдром хорошей девочки» как нездорового состояния? Стратегия действовать в интересах других, подстраиваться и заботиться о чужих чувствах больше, чем о собственных, безотказность, чрезмерное желание нравиться нередко приводит к выгоранию и даже абьюзивным отношениям. Елизавета Гурьянова — психолог, автор трансформационных игр, рассказывает о первопричинах синдрома и о том, как его преодолеть.

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Добиваешься внимания и заслуживаешь любовь

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Первая причина тянется из детства: я хочу быть любимой и заметной и могу этого добиться, лишь угождая другим. Некоторые родители, воспитывая детей, демонстрируют любовь и внимание только при послушном поведении последних и исполнении ими возложенных ожиданий. В противном случае они становятся холодными, наказывают игнорированием. У детей в таких семьях происходит подмена фокуса с заботы о себе, заботой о других.

В этой поведенческой схеме присутствует ловушка сознания: угождая другим, ты подсознательно ожидаешь, что они сделают это по отношению к тебе. Если другие не ведут себя аналогично, ты делаешь вывод, что недостаточно старалась, и «улетаешь» в стратегию «я постараюсь еще больше, чтобы меня точно любили и замечали».

Проработать синдром хорошей девочки в этом случае помогут сессии с психологом на укрепление внутренней опоры. Это поможет перестать заслуживать любовь.

Боишься, что тебя отвергнут

Человек социален и на телесном уровне испытывает потребность оставаться частью группы. Сформированное в семье представление о том, что нужно подстраиваться, во взрослом возрасте закрепляет лояльность к этому правилу. Его нарушение воспринимается психикой как прямой путь к невыживанию. Такого исхода мы инстинктивно стремимся избежать.

Мысль о том, что, «развернувшись к себе», ты останешься одна, нужно трансформировать в идею, что забота о своих чувствах и желаниях безопасна. Упор на рациональное, а не эмоциональное поможет выйти из состояния беззащитности перед внешним миром и самостоятельно выбрать группу, правила которой тебе подходят.

Тебя научили быть только хорошей

Опыт быть неудобной, заботиться о своих чувствах и желаниях в первую очередь отсутствует в парадигме хорошей девочки. Для экономии энергии на поиск новых решений ее мозг следует нейронным связям, выработанным годами. Концентрация внимания находится в зоне другого человека.

Для изменения привычки быть удобной включи в свое окружение женщин, четко обозначающих границы, не подстраивающихся, а умеющих договариваться, выстраивать взрослую коммуникацию. На изменение поведения нужно много времени, усилий и контакта со своими чувствами. Однако сделать это реально.

Не умеешь замечать свои потребности

Подавление и игнорирование своих переживаний — существенная проблема. Оставаясь хорошей девочкой, ты подсознательно не берешь ответственность за собственные потребности. Раньше о твоем здоровье и чувствах заботились родители. Став взрослой, ты «забыла» забрать эту функцию себе.

Выстроив контакт с собой, ты заметишь, что твои потребности и желания могут отличаться от потребностей и желаний других. В этой точке нужно не идти на поводу у навязанных обществом идеалов. Ты можешь стать главной, если возьмешь за себя ответственность.

Ты не готова встречаться со злостью

Из-за невозможности выдержать свои и чужие негативные чувства ты продолжаешь подстраиваться. Страх столкнуться с чужой злостью, недовольством, обидой, неоправданными ожиданиями заставляет действовать в угоду другим.

Чтобы справиться с хорошей девочкой, разреши себе быть недовольной чем-то или кем-то, испытывать агрессию. После легализации собственного негатива ты сможешь выдерживать и чужой, направленный в твою сторону. Однако не уходи в состояние обиды, это детское чувство. Ее аналог во взрослом психологическом состоянии — злость.

Если ты нашла в своем поведении признаки синдрома хорошей девочки, начни отслеживать ситуации, где ты подстраиваешься, но делать этого не хочешь. Регулярно замечай свою злость и внутреннее сопротивление. Можно тренировать фразы «мне не нравится, что...», «я сейчас злюсь, потому что...». На первом этапе достаточно говорить их самой себе, следить за тем, что вызывает негативный эмоциональный отклик.