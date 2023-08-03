Установлено, какие мысли усиливают депрессию

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что чувство экзистенциальной тревоги провоцирует усиление симптомов депрессии. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Journal of Humanistic Psychology.

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Для проведения исследования авторы набрали более 70 участников, которые прошли онлайн-анкетирование. Опрос помог ученым оценить тяжесть симптомов депрессии, степень экзистенциальной тревоги и показатели здоровья.

Исследование показало, что экзистенциальная тревога играет значительную роль в усилении симптомов депрессии. Когда люди не понимали, в чем смысл их жизни и часто об этом задумывались, у них повышался уровень тревоги, что усиливало депрессию.

Эти результаты свидетельствуют о том, что обращение к экзистенциальным проблемам и конкретным темам в истории жизни пациента может быть полезным при лечении депрессии на приеме у психолога.

Депрессивное расстройство (также называемое депрессией) является распространенным нарушением психического здоровья. Оно характеризуется длительными периодами подавленного настроения либо утраты интереса к привычной деятельности или способности получать от нее удовольствие.