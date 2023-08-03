Дежавю: ясновидение или психическое расстройство

Но только вспомнить, когда именно и при каких обстоятельствах эти люди, места и события были в вашей жизни, никак не выходит. Обычно это чувство быстро рассеивается и никак не мешает. Однако дежавю – вовсе не безобидный трюк нашего мозга. Иногда оно становится причиной мучений.

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РОДСТВЕННИКИ ДЕЖАВЮ

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У дежавю есть близкие по своей сути состояния, о которых слышало значительно меньшее количество людей. Все потому, что дежавю испытывает большинство людей, а состояния, перечисленные ниже, чаще всего сопровождают тяжелые психотические расстройства.

Жамевю – это дежавю «наоборот»: внезапное ощущение того, что знакомый человек, место или явление тебе совершенно незнакомы. Это редкое ощущение, которое чаще всего является симптомом тяжелого психического расстройства, но может иногда навещать и совершенно здоровых людей – при переутомлении или чрезмерном нервном напряжении.

По данным журнала New Scientist, около 90% мужчин и женщин утверждают, что им знаком эффект дежавю, а некоторые говорят, что это чувство посещает их регулярно, чаще – в состоянии усталости, раздражения или стресса. Дети впервые испытывают дежавю в возрасте восьми-девяти лет: чтобы это переживание возникло, необходим определенный уровень развития сознания.

Жаме сю – состояние, при котором не можешь воспроизвести ранее усвоенную информацию. Настоящее жаме сю – это тоже симптом серьезного расстройства: если больному человеку дать прочесть рассказ, а через какое-то время вновь предложить его к прочтению, он не вспомнит его.

Жаме антандю – это нарушение, связанное с восприятием звуков. Знакомые звуки воспринимаются как услышанные впервые. Бывает такое, что испытывающие жаме антандю люди пугаются собственного голоса, потому что он кажется им незнакомым.

ЗАПРЕТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Французский невролог Франсуа-Леон Арно описал случай своего пациента – офицера Луи, который служил во Французском Индокитае, но заболел малярией и отправился домой.Через полтора года у Луи стали проявляться симптомы дежавю: на свадьбе своего брата он заявил, что уже был на ней год назад, помнит каждую деталь и не понимает, почему они играют ее снова. А когда он впервые прибыл в психиатрическую больницу, то там утверждал, что лечился здесь в прошлом году, потому узнает людей и обстановку. Впоследствии Луи объяснял это так: «Я живу в двух параллельных жизнях».

Эту «загадку счастья» постарался разрешить основатель психоанализа Зигмунд Фрейд: он говорил о том, что ощущение дежавю – это след вытесненного (забытого) воспоминания об очень сильном эмоциональном травматическом переживании или желании. В книге «Психопатология обыденной жизни» он рассказывает о девушке, которая впервые приехала в деревню погостить к своим школьным подругам.

«Отправляясь в гости, она знала, что у этих девочек есть тяжелобольной брат, – пишет Фрейд. – Войдя в сад, а затем и в дом, она испытала ощущение, будто уже бывала здесь, – она узнала это место». В этот момент она совершенно забыла о том, что ее собственный брат недавно едва оправился после тяжелой болезни, и о том, что она испытывала безотчетную радость, понимая, что может остаться единственным ребенком в семье.

Похожая ситуация в доме подруг на мгновение «оживила» это вытесненное переживание. Но вместо того, чтобы вспомнить его, пишет Фрейд, «она перенесла «припоминание» на сад и дом, и ей показалось, что она все это видела». Иными словами, дежавю по Фрейду – это напоминание о наших тайных фантазиях, сигнал о том, что мы соприкасаемся с чем-то желанным и одновременно запретным. Не зря он в своих первых работах связывал дежавю с воспоминаниями о материнском лоне – единственном месте, о котором каждый может с уверенностью сказать: «Я там уже был!» Может быть, именно в этом и заключается причина волнующего очарования дежавю?

ЭЗОТЕРИКА ПРОТИВ НАУКИ

Дежавю – это память прошлых жизней. Так говорят регрессологи. Для продвинутых: ваша душа составила план вашей жизни, который вы вспомнили в этот момент.

Религии, в которых признается реинкарнация, по-своему описывают это явление. Считается, что у «уже виденного» есть своя, отдельная реальность. Душа на протяжении тысячелетий неоднократно рождается и неоднократно умирает, накапливая воспоминания о прошлых жизнях. Поэтому нет ничего удивительного, что человек впервые видит человека, здание или дерево и узнает их. Дежавю в теории переселения души – это не игра воображения, а вполне реальные воспоминания, которые сумели прорваться сквозь множество перерождений тела. Этим объясняется эффект медитации: когда человек погружается в себя настолько, что сознание трансформируется и начинает выдавать удивительную информацию.

Дежавю – вовсе не безобидный трюк нашего мозга. Иногда оно становится причиной мучений.

«Дело в том, что гипотеза о реинкарнации действительно существует. В каждой жизни остаются какие-то наши локальные мысли, локальное сознание, поэтому мы сегодняшние можем поговорить с нашим локальным сознанием, которое жило в предыдущей жизни. Мы всегда можем обратить свой взор в прошлые жизни, причем не только когда мы были людьми, а когда мы могли быть кем угодно другим», - рассказывает исследователь феномена дежавю Алексей Полянский.

По статистике, 97% здоровых людей испытывали дежавю хотя бы раз в жизни – в норме оно проявляется довольно редко и не причиняет беспокойства. Насколько известно, впервые о дежавюподобном опыте упомянул римский поэт Публий Овидий (43 год до н.э. – 18 год н.э.) в своей поэме «Метаморфозы. Книга XV». А объяснить этот опыт 1600 лет назад попытался Святой Августин, назвав его falsae memoriae (лат., «ложная память»). Сам термин déjà vu (фр., «уже увиденное») в 1867 году придумал Эмиль Буарак – философ и парапсихолог (исследователь паранормальных психологических явлений, таких как телепатия и ясновидение).

Швейцарский психолог и философ Карл Густав Юнг даже переименовал реинкарнацию в генетическую память, придав объяснению феномена дежавю научности. Однажды он сам испытал очень яркую вспышку дежавю. Ученый рассказывал, как увидел картину XVIII века с изображением врача. Картина ему была не знакома, но он тут же узнал пряжки на ботинках доктора. Юнг настолько подробно мог представить себе эту деталь, что пришел к выводу, что сам когда-то носил эти ботинки. До конца жизни видный ученый верил в реинкарнацию человека и в то, что в прошлой своей жизни он также был врачом.

В теорию Юнга о реинкарнации поверили и наши современники. Среди них Мадонна, Тина Тернер, Киану Ривз, Шон Коннери. Все они не раз испытывали дежавю. По их словам, им казалось невероятно знакомым то, что было создано или происходило сотни лет назад. К примеру, Мадонна уверена, что в прошлой жизни прислуживала последнему маньчжурскому императору. К этому заключению певица пришла после посещения императорского дворца в Пекине, где ее охватило ощущение дежавю. А вот Тина Тернер после поездки в страну фараонов объявила, что в одном из прошлых своих воплощений была известной египетской царицей Хатшепсут.

ТЕОРИЯ ГОЛОГРАММЫ ИЛИ УВИДЕННОЕ ВО СНЕ?

Сегодня вопрос «что такое дежавю и почему оно происходит» исследуют наравне с другими феноменами человеческого мозга. Ученые утверждают, что нам только кажется, будто мозг нам служит. На самом деле он просто позволяет нам так думать. Вот и играет с нами в игры, подкидывая задачки. Есть несколько интересных теорий возникновения этого интригующего ощущения, которые могут хоть немного приоткрыть завесу.

Одна из них – это теория голограммы. Самые свежие исследования в области нейрофизиологии показали, что наши воспоминания не укладываются в отдельные ячейки, подобные камерам хранения. Память разбита на мелкие фрагменты и рассредоточена в разных отделах мозга. Например, вы дегустируете новое блюдо. Его вкус «записывается» в одном месте, цвет ингредиентов – в другом, аромат – в третьем. Остаются воспоминания о погоде за окном, собеседниках, одежде, в которую все были одеты, вашем самочувствии на тот момент, музыке, которая играла в ресторане. Все они также фиксируются в памяти в связке с новым блюдом. И воспоминания о событии может вызвать не только новый поход в ресторан, но и похожий цвет скатерти на столе. Например, вы впервые приходите на обед к знакомым, видите на столе такую же скатерть и восклицаете «дежавю! я уже помню эту ситуацию». Реальны только еда и оттенок скатерти, а наш мозг по принципу голограммы дорисовывает все остальные ощущения.

Следующая теория - сбой в памяти. Если обратиться к компьютерной терминологии, дежавю – это глюк человеческой памяти. Когда нам кажется, что событие напрочь стерлось с нашей «подкорки», то это нам только кажется. Все, что попадает в наш мозг, остается в нем навсегда. В нем записаны мегатонны информации, вплоть до вкуса помады на губах во время дегустации нового блюда. А информацию мы получаем по разным каналам: через глаза, уши, рот, тактильные ощущения. Пока все идет как надо, информация подобно машинам на дороге движется в нужном направлении.

Но если вдруг на «дорожке» мозга образовался затор, информация перестает быть синхронной. Тогда для воссоздания полной картины мозг услужливо предоставляет нам фрагмент из памяти, а иногда даже генерирует «воспоминания» о событиях, которых вовсе не было в жизни. А скорости в нейронной сети не сопоставимы с нашими – это наносекунды или даже меньшие величины. Поэтому мы даже не успеваем проследить за подменой и ощущаем неясное чувство дежавю.

Еще одна интересная теория - увиденное во сне. Ученые утверждают, что память человека, подобно компьютерной, разделена на оперативную и постоянную. Все увиденное днем накапливается в оперативной памяти. Причем записывается даже та информация, на которую мы вовсе не обратили внимания. Сон нужен для того, чтобы переработать дневную информацию и заархивировать ее в нужных отделах мозга. Архивация в постоянную память проходит не в виде цифр или картинок, а в виде образов. Эта теория наглядно объясняет озарения ученых, которые происходили во время отдыха, а также немного приближает к пониманию дежавю. В подсознании все увиденное хранится в виде ассоциативных образов, которые и приходят нам в сновидениях. Поэтому сновидения или ощущение «уже увиденного» – не что иное, как образы нашего бессознательного, которые с мистикой или ясновидением ничего общего не имеют.

ДЕНЬ СУРКА ИЛИ АВТОПИЛОТ?

Фильм «День Сурка» не зря считают шедевром. Кроме постоянно повторяющихся сцен у него есть глубокое значение: если обстоятельства не меняются, пришло время поменяться самому. Дежавю – это маяк на вашем пути. Так говорят духовные учителя. Это многомерное предвидение разных потенциалов будущего. Вы просто узнаете выбранный вами вариант в момент дежавю. И через время «день сурка» начинается снова.

Пожалуй, немного найдется людей, полностью довольных своей жизнью. Но если что-то повторяется изо дня в день, оно становится источником стресса даже для людей, которые больше всего в жизни ценят стабильность. Без новых эмоций, без развития мозг атрофируется подобно мышцам лежачего больного.

Вот признаки того, что вы застряли в «дне сурка»: постоянно ощущаете дежавю; чувствуете, что жизнь буксует на месте и никуда не двигается; вспоминаете только негативные события; ощущаете себя на обочине жизни, пропускаете все самое интересное.

Если эти ощущения вам знакомы, значит пришла пора что-то менять. Советов о том, как перестать жить на автопилоте, много. Вот самые жизненные и осуществимые, предложенные известными коучами: