6 признаков, что вы деградируете как личность

Деградация буквально означает понижение уровня, в данном случае мышления и, как следствие, жизни. Убедитесь, что следующие пункты не про вас, иначе пора заставить мозг работать в усиленном режиме.

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Явный признак деградирующего человека — отношение к себе как к пешке, безвольному существу. Люди, которые себя так воспринимают, привыкают плыть по течению и оправдываются тем, что не в их силах что-либо изменить. Значит, и напрягаться незачем. В общем, полностью снимают с себя ответственность за собственную жизнь. Место таких личностей в социуме предопределено: звезд с неба не хватают и довольствуются малым, ни на что не претендуя.

Отсутствие хобби

Человеку свойственно стремление к открытиям с самого рождения. Иначе малыши начинали бы говорить далеко не в два года. Со временем тяга к знаниям притупляется: не всем дано с удовольствием учиться в строгих условиях школы и в дальнейшем университета. И не всегда это проблема, человек может реализовываться в других областях жизни, будь то рисование, иностранный язык, вышивание или игра на баяне. Не хотеть работать — ситуация относительно нормальная, если профессия вам не вполне подходит. Не хотеть делать вообще ничего — признак деградации личности.

Осуждение других

Человек, способный живо мыслить, воспринимает мир во всем его многообразии, со всеми его противоречиями и полутонами. Поэтому и редко мыслит категорично. Человек с ленивым мозгом всегда идет по краткому пути: себя такие личности по умолчанию считают хорошими, поэтому виноваты все вокруг, только не они сами.

Утрата интереса к жизни

Еще один признак деградации личности, который можно спутать с депрессией и апатией, — утрата интереса к жизни в целом. Человеку становится скучно, ему больше не хочется познавать мир, выясняя, почему все вокруг именно так, а не иначе. Мозг со временем перестает получать новую информацию, начинает забывать старую, а человек тупеет.

Следование трендам

Отсутствие собственной мыслительной деятельности и отмирание аналитических способностей приводят к тому, что человек перестает делать собственные выводы и переходит на подножный корм — без особого смятения принимает на веру все, что попало в его информационное пространство. Следование всем трендам без разбора также может быть одним из признаков деградации.

Магическое мышление