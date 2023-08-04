Психолог раскрыл суть феномена пятницы

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что многие современные люди, живущие в постоянной гонке и напряжении, подвержены феномену пятницы.

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С этим явлением чаще других сталкиваются люди проблемно-ориентированные, которые всю неделю вкладывали в работу и дела слишком много сил, мало ели и спали, сообщил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Таким людям трудно переключиться с рабочего режима на режим отдыха. Мелехин назвал это феноменом «хвостов», при котором человек подвергает себя излишнему стрессу из-за того, что не может равномерно распределять нагрузку в течение недели.