7 лайфхаков, как наладить отношения со свекровью

Противостояние невесток со свекровями — извечная тема. Однако практически всегда отношения можно перезагрузить и построить по-новому.

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Психолог Андрей Зберовский рассказал «Вечерней Москве», как наладить взаимоотношения с мамой мужа.

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Отказ от критики и оценки воспитания

По его словам, когда девушка знакомится со свекровью, она не должна позволять себе критиковать своего мужчину перед ней. Если вы осуждаете ее сына, например, называете его лентяем или безответственным, то свекровь воспримет это как личное оскорбление.

— Безусловно, ей это не понравится. В моей практике был случай, когда прошло уже восемь лет брака, родился ребенок, но все это время у девушки со свекровью были плохие отношения. И в нашей с ней совместной работе она призналась, что невестка в первые месяцы после знакомства сказала: «Почему ваш сын бросил институт после третьего курса, и вы не смогли его заставить доучиться до конца?».

Свекровь это восприняла как личное оскорбление и упрек, что она плохая мать. Отношения с невесткой начали развиваться в негативном ключе, хотя жена мужа вполне адекватная и нормальная женщина, — сказал он.

Запомните, что нельзя при матери критиковать ее ребенка — ни при каких обстоятельствах, подчеркнул эксперт.

Похвала

По мнению специалиста, нужно хвалить свекровь, говорить ей «спасибо» за то, что она воспитала в сыне самостоятельность, ответственность, помогла ему выбрать правильную профессию и всегда была рядом в трудной ситуации. Добрые слова настроят свекровь на хорошее отношение.

Поставить наравне с собственной мамой

Очень важно показать свекрови, что она для вас находится на одном уровне с вашей мамой, считает психолог.

— Например, если девушка будет говорить, что ее мама умнее, лучше, выпячивать ее вперед, то свекрови это не понравится. А если у пары есть дети, важно показать свекрови, что вы нуждаетесь в ее помощи, так же, как и в поддержке своей мамы. Иначе между бабушками возникнет конкуренция, которую невестка создаст своими руками. Это неправильно, — говорит Зберовский.

Доверие и уважение

Собеседник «ВМ» объяснил, что когда у пары появляется ребенок, многие девушки пытаются показать, что они прислушиваются к советам только своей матери, предпочитают отдавать малыша ей.

— Важно показать доверие к свекрови. Если она дает вам советы по воспитанию ребенка, даже если вы с ними не согласны, не надо спорить. Улыбайтесь и скажите: «Спасибо, я учту». Никогда не показывайте, что советы вам неинтересны, — рассказал он.

Поддерживайте связь и созванивайтесь

Нужно постоянно поддерживать отношения. Звоните или пишите свекрови хотя бы раз в неделю. Рассказывайте ей, как у вас дела, и спрашивайте у нее советы. Необязательно ими пользоваться, нужно показать свекрови, что вам интересно ее мнение и она часть вашей жизни, убежден специалист.

Готовьте ее любимые блюда

Психолог заверил, что если у вашей свекрови есть любимые блюда, готовьте их к ее приходу.

— Также можно попросить свекровь научить вас делать салат или сырники, которые любит муж. Узнайте ее какие-то секретные рецепты. Это вас сблизит, — говорит Зберовский.

Спрашивайте о ее жизни

Любой взрослый человек хочет, чтобы опыт его жизни помогал младшему поколению. Можно спросить ее о детстве, похвалить, что она достойно пережила определенные ситуации в своей жизни, считает эксперт.

Как наладить отношения, если они уже испорчены

По его мнению, если девушка будет выполнять эти простые правила, то вероятность развития хороших отношений со свекровью будет очень высокой.

Однако если отношения уже испорчены, перед пожилым человеком всегда важно извиниться, даже если вы не правы, уверен специалист.

— Можно сделать это даже несколько раз. Большинство женщин, когда перед ними извиняются и просят перезагрузить отношения, идут на встречу, — сказал он.