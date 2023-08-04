Названы способы правильно отдохнуть в отпуске

Ради качественного отдыха отпуск необходимо детально планировать, считает психолог Вита Хлебнова. В беседе с «Лентой.ру» куратор образовательных курсов для психологов «Психодемии» назвала россиянам способы правильно отдохнуть в отпуске.

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Хлебнова констатирует: многие люди возвращаются из отпуска уставшими. Причины упадка сил могут быть связаны с недостатком подготовки к отдыху, крыться в самом отпуске или в том, что ждет после него.

Главное условие качественного отдыха, говорит психолог, — полное отключение от работы и план с делами, которые на самом деле нравятся. До отпуска она призвала решить сложные рабочие задачи. Иначе мысли о них омрачат отдых, и к рабочему настрою будет трудно вернуться, считает собеседница «Ленты.ру».

Важно забыть про рабочую почту и чаты на время отдыха, настаивает психолог. Постоянная проверка сообщений сводит на нет эмоции от отпуска.

К активности во время отпуска следует относиться осознанно, призывает Хлебнова. Даже само по себе путешествие может сказаться на самочувствии и вызвать стресс. Возможно, стоит отказаться от ста экскурсий и идеи уместить в пару недель миллион событий.

Перед поездкой необходимо запланировать пару дней на восстановление после возвращения, особенно если планируется длительный перелет или поездка, добавила Хлебнова. Нужно дать себе немного времени выдохнуть, восстановить график сна.

«Однако, если вы совсем не чувствуете себя лучше после отпуска или стресс на работе мешал насладиться им, возможно, вы страдаете от профессионального выгорания. В таком случае придется внимательнее отнестись к тому, что у вас происходит на работе и вне ее», — заключила психолог.