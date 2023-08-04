Зачем мужчина заставляет вас ревновать и что с этим делать

Психологи дали объяснение такому странному поведению представителей сильного пола.

© WomanHit.ru

Мы слышим много историй, в которых мужчина сомневается в верности своей партнерши, закатывая скандал. Но вот о том, что мужчины часто и сами любят провоцировать подруг на негативные эмоции, говорят не так уж много.

Видео дня

Психологи подтверждают, что большой процент мужчин сознательно вызывают ревность и подозрения своей второй половинки, получая от этого своеобразную пользу для своего психологического состояния. Нам стало интересно, что же толкает представителей сильного пола на такие странные шаги.

Мужчина хочет убедиться в том, что вы действительно ему нужны

В данном случае мужчина проверяет, скорее, себя. Заигрывая и флиртуя с чужими женщинами, он пытается понять, насколько ему приятно находиться в обществе других женщин, есть ли вероятность, что их реакция на него нравится ему больше вашей, а также он пытается выяснить, как вы среагируете на такую крайне неприятную ситуацию. Очень часто подобное происходит в паре, где женщине трудно выражать эмоции, и мужчина пытается вывести ее на эмоции, пусть и таким странным способом. Спускать на тормоза подобное не стоит, ведь мужчина прощупывает границы дозволенного. Дайте четко понять, что вы не будете терпеть подобное поведение с его стороны.

Мужчина пытается повысить свою значимость

Сильный пол часто не такой уж и сильный, когда речь заходит о межполовых отношениях. Низкая самооценка не украсила еще ни одного мужчину, тем не менее устраивать проверки своим вторым половинкам такие мужчины меньше не стали. Всплеск ваших эмоций скажет ему о том, что его присутствие в вашей жизни имеет значения, хотя специалисты уверяют, что в идеале такому мужчине стоит не отправляться на поиски любовных приключений, а заняться проработкой самоценности в кабинете специалиста.

Мужчина требует внимания