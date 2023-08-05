5 простых шагов, как справляться со стрессом

Жизнь современного человека — это вызов. Карьера, обучение, личная жизнь, хобби, бытовые вопросы держат каждого в постоянном напряжении.

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Все эти обстоятельства сказываются на эффективности труда и нередко вызывают бессонницу. Как научиться справляться со стрессом и эмоциями, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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Источники стресса

По словам cпециалиста по ментальным вопросам, а также предпринимателя и продюсера Павла Шеленговского, современный человек старается все делать быстро и везде успеть, при таком ритме и состоянии напряжения стресс может быть вызван различного рода обстоятельствами:

личные переживания;

обиды;

неприятные ситуации;

неправильная интерпретация событий.

— По сути, стрессовое состояние может возникнуть по любой причине. Даже самой, казалось бы, незначительной. Стресс на работе — не исключение. И, как мне кажется, является основным в жизни современного человека видом стресса, который напрямую сказывается на всех сферах жизни, — сказал Шеленговский.

Кроме того, сегодня о стрессе говорят, по словам спикера, во всех возможных источниках, что само по себе является почвой для возникновения напряженного состояния.

— Иногда достаточно посмотреть сводку новостей, чтобы снова испытать какое-то мощное негативное чувство, — констатировал специалист.

Прими и пойми

Собеседник «ВМ» порекомендовал научиться принимать стресс, жить с ним, но вовремя его отпускать.

— Очень важно прорабатывать те или иные моменты внутри себя. Работа над собой — важный этап, так же как и умение вовремя успокоить себя, замедлиться и не давать категоричную либо негативную оценку той или иной ситуации, провоцирующей негативные эмоции, — заметил спикер.

Важно научиться управлять стрессом на работе, добавил он.

— Научитесь контролировать его, умейте вовремя выходить из стрессовой ситуации, не причиняя вред своей психике, — продолжил собеседник «ВМ».

Спикер уточнил, что у него имеется свой арсенал приемов и способов для того, чтобы справляться с эмоциями и повышать при этом свою эффективность. В этом контексте специалист обозначил пять основных универсальных принципов, которые помогут минимизировать количество стресса в жизни.

Управление временем

Нужно четко разделить время на отдых и работу, причем это должно быть действительно жесткое разделение. При этом лучше заранее составить личное расписание, редактируя его по мере необходимости накануне каждого нового дня.

Принцип «нет»

Он позволит вам максимально придерживаться своего расписания.

— Я данную технологию тоже применяю. И не боюсь, что обо мне подумают плохо. Никогда не берусь за срочную работу «здесь и сейчас». Стараюсь делать все осмысленно, отстаивая свои границы и образ жизни. Мне не составит труда сказать «нет» в случае необходимости. Это слово позволит значительно улучшить вашу жизнь и сохранить здоровую психику, — сказал специалист.

Своевременное завершение

Любое начатое дело нужно доводить до конца и ничего не откладывать, как бы сложно не было.

Физическая нагрузка и расслабление

Спикер призвал ввести в свою жизнь спорт, сделать его частью вашего уклада и таким образом зарядить себя новой порцией энергии.

— Утром должна быть пробежка, хотя бы 15–20 минут. Днем или вечером — силовая тренировка. Помогут расслабиться медитации и дыхательные практики. Идеальное время для этого — раннее утро или поздний вечер, — уточнил эксперт.

Принцип оптимизма и хорошего настроения

— Каждое утро, особенно в выходной день, зажигайте благовония, включайте мантры и думайте исключительно о хорошем. Ни в коем случае не прикасайтесь к телефону, не включайте телевизор и иные гаджеты, — рекомендует специалист.

Настроить человека на позитивный лад способны также вкусная и полезная еда, общение с близкими и любимыми людьми.