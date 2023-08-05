Как остановить манипуляцию и общаться с манипулятором

Специалист поделился эффективными советами.

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Специально для женского журнала "Клео.ру" психолог, кандидат философских наук, автор метода Ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий подготовил материал, в котором дал советы по тому, как общаться с манипулятором.

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Манипуляция – это психологическая тактика, которую некоторые люди используют для достижения своих целей за счет влияния на эмоции, мышление или поведение других людей. Однако, осознание механизмов манипуляции и умение защищаться от нее способны помочь нам сохранить нашу самостоятельность и личные границы.

Что делать, если я чувствую эксплуатацию себя со стороны окружающих?

Манипулируют теми, кто позволяет с собой это делать. Это означает, что вы даже не замечаете манипуляцию в моменте. Ваша задача – научиться замечать манипулятора: по его интонации, жестам, голосу и по его взгляду вы можете почувствовать, если ли у человека какая-то корысть, преследует ли он какие-то свои цели или он как бы общается без всего этого.

Человек попадает под чужое влияние тогда, когда сам не контактирует со своими потребностями. Например, если вы осознаете, что вы хотите пить, а другой вам говорит, нет, ты этого не хочешь, вы все равно возьмете наполните стакан водой. В данной бытовой ситуации вы в контакте со своими желаниями, и другой на вас не может повлиять негативным способом. Вы четко знаете, чего вы хотите. Поэтому вам важно научиться понимать свои потребности, свои ценности и желания.

Когда другой человек эксплуатирует вас или хочет сподвигнуть к каким-либо поступкам через манипуляции, разберитесь, почему он этого хочет. Выясните, какая может быть у него потребность.

Проявите интерес и задайте прямой вопрос. Такой подход либо уберет напряжение в коммуникации, либо застанет врасплох манипулятора. Вы можете высказать какие-то другие способы, как он может реализовать свои потребности, предложить пути решения. Если человеку действительно нужна помощь, он воспримет адекватно такой совет. Если же у него изначально была иная цель, привить вам чувство вины или взвалить на вас чужие обязанности, вы сразу это поймете.

Научитесь разбираться в мотивах других людей и в том, что для них важно. Люди порой манипулируют другими для достижения каких-то целей, которые даже не осознают.

Характеристики манипулятора

Манипуляторы часто способны скрыть свои намерения за обманчивой маской доброжелательности или жертвенности. Они умеют вызывать у других сильные эмоции, такие как вина, страх или сочувствие, чтобы добиться желаемого результата.

Эти люди часто искажают факты, скрывают правду или выбирают только ту информацию, которая подходит для их целей. Они обращаются к слабым сторонам других людей, чтобы легче управлять ими. Манипуляторы могут активно подстрекать к разногласиям между другими людьми, чтобы ослабить их позицию и установить контроль.

Манипулировать может любой человек, независимо от пола, возраста или социального статуса. Однако, некоторые категории людей могут быть более склонны к манипулятивному поведению по определенным причинам:

Люди с нарциссическими чертами личности могут стремиться контролировать других и получать постоянное подтверждение своей важности. Они могут использовать манипуляцию для управления чужими эмоциями и поведением, чтобы удовлетворить свои потребности.

Психопаты и социопаты не испытывают сочувствия и часто игнорируют правила и нормы общества. Они могут быть исключительно хитрыми и эффективными манипуляторами, использующими других для достижения своих интересов.

Иногда люди с низкой самооценкой могут прибегать к манипуляции, чтобы повысить свое самооценочное чувство или уберечься от обиды или отказа.

Контролирующие личности могут использовать манипуляцию, чтобы подчинить других своей воле.

В некоторых общественных сферах, таких как политика, бизнес или медиа специально обученные люди используют манипуляцию для достижения своих целей: рост продаж, удержание власти и так далее.

Методы манипуляции

Манипуляторы могут давать ложные обещания или выдвигать угрозы, чтобы заставить других подчиниться их воле. Они используют внушение вины, чтобы заставить других исполнить их просьбы или сделать то, что им выгодно. Манипуляторы живут среди нас и каждый человек в той или иной степени – манипулятор. Коллеги по работе, родственники, друзья – мы ежедневно сталкиваемся с ними.

Манипуляторы могут использовать флёрт, похвалы и одобрение, чтобы завоевать доверие и убедить вас сделать то, что они хотят. Они могут притворяться невероятно полезными и преданными, чтобы другие чувствовали себя обязанными им. Очень любят обвинять других в неблагодарности. Манипуляторы стремятся изолировать свою жертву от поддержки других, чтобы контролировать ее поведение и мышление.

Советы по защите своих личных границ

Первый шаг в борьбе с манипулятором – понять, что вы подвергаетесь манипуляции. Будьте внимательны к своим эмоциям, мыслям и поведению, чтобы заметить влияние манипулятора.

Определите свои личные границы и будьте готовы их защищать. Не бойтесь сказать "нет", когда это необходимо, и не дайте манипулятору вторгнуться в вашу личную жизнь.

Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, или вы замечаете противоречия в словах манипулятора, задайте вопросы и проверьте информацию самостоятельно.

Не поддавайтесь эмоциональному давлению. Если вас атакуют чувства вины, страха или стыда, дайте себе время для размышления и оценки ситуации объективно.

Ищите поддержку: общайтесь с доверенными друзьями или близкими о своих сомнениях и опасениях. Взгляд со стороны может помочь вам лучше понять ситуацию.

Откажитесь от общения с манипулятором. Если вы понимаете, что взаимодействие с ним вредит вашему самочувствию и здоровью, отказывайтесь от контактов и устанавливайте ясные границы.

Помните, что защита личных границ – это ваше право и ответственность. Развивайте уверенность в себе и своих решениях, чтобы эффективно противостоять манипуляциям и строить здоровые отношения с окружающими.

Важно отметить, что не всегда манипуляция происходит сознательно или с целью причинить вред. Некоторые люди могут использовать манипуляцию в повседневной жизни, даже не осознавая, что их действия влияют на других.