Финансист назвала пять лайфхаков, как контролировать расходы

Контролировать свои ежемесячные расходы могут далеко не все, именно поэтому даже с учетом неплохого дохода от осуществления трудовой деятельности зачастую нам «ни на что не хватает денег». Грамотное управление личными финансами включает в себя обязательный контроль расходов. Другими словами, вы не только оцениваете и распределяете поступающие денежные потоки, но и регулируете исходящие. О том, как управлять своими расходами, рассказала «Вечерней Москве» финансист Гульнара Салихова.

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Записывайте и анализируйте расходы

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Делите все свои расходы на:

стабильные: питание, оплата коммунальных услуг, связи, траты на автомобиль, ежемесячные взносы по кредитам;

средние: развлечения, покупки, оплата курсов, тренингов.

Первая категория является обязательной, потому что ее нельзя пересмотреть и сжать, поэтому обращайте внимание на вторую. Наверняка в ней найдутся пункты, которые «съедают» немало лишних денег, например, регулярная покупка бизнес-ланчей или ежедневные вечерние походы в кафе.

Попробуйте начать брать еду на работу из дома или отменить частые визиты в пиццерию, а к концу месяца посчитайте, сколько денег поглощали пункты, которые можно вычеркнуть из расходов.

Вовремя оплачивайте счета

Никогда не затягивайте с обязательными платежами по коммунальным услугам и взносами по кредитам. Возьмите за правило расправляться с ними точно в срок, чтобы потом не платить в два раза больше и не оплачивать пени за просрочку. Без подобных неприятных сюрпризов вам будет проще контролировать расходы.

Составляйте продуктовые списки

Расписывайте необходимый перечень продуктов на один день или неделю и не отклоняйтесь от него. Наверняка вы не раз замечали, как, отправляясь в магазин за базовыми продуктами, приходили домой с полными сумками различной ерунды, приобретенной в результате сиюминутного настроения или по акции. Товары по желтым ценникам стоит брать только тогда, когда они указаны в списке. В ином случае вами управляют с помощью маркетинговых уловок.

Делайте совместные покупки

Совместные покупки являются очень неплохим способом разумного контроля расходов. Они позволяют получить хорошие вещи по более низкой цене. Суть совместной покупки заключается в том, что вы приобретаете определенный товар в складчину: с подругами, родителями или соседями. В результате каждый из участников процесса получает довольно ощутимые скидки.

Давайте себе время на обдумывание

Существует такое понятие, как эмоциональные траты, под которыми понимаются покупки, совершенные в результате воздействия определенных факторов: плохого или, наоборот, очень хорошего настроения, влияния рекламы, авторитетного мнения друзей. Другими словами, вы приобретаете заведомо ненужные вещи, чтобы порадовать себя, заглушить депрессию, доказать знакомым, что тоже можете.