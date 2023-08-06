Финансист назвала пять лайфхаков, как контролировать расходы
Контролировать свои ежемесячные расходы могут далеко не все, именно поэтому даже с учетом неплохого дохода от осуществления трудовой деятельности зачастую нам «ни на что не хватает денег». Грамотное управление личными финансами включает в себя обязательный контроль расходов. Другими словами, вы не только оцениваете и распределяете поступающие денежные потоки, но и регулируете исходящие. О том, как управлять своими расходами, рассказала «Вечерней Москве» финансист Гульнара Салихова.
Записывайте и анализируйте расходы
Делите все свои расходы на:
- стабильные: питание, оплата коммунальных услуг, связи, траты на автомобиль, ежемесячные взносы по кредитам;
- средние: развлечения, покупки, оплата курсов, тренингов.
Первая категория является обязательной, потому что ее нельзя пересмотреть и сжать, поэтому обращайте внимание на вторую. Наверняка в ней найдутся пункты, которые «съедают» немало лишних денег, например, регулярная покупка бизнес-ланчей или ежедневные вечерние походы в кафе.
Попробуйте начать брать еду на работу из дома или отменить частые визиты в пиццерию, а к концу месяца посчитайте, сколько денег поглощали пункты, которые можно вычеркнуть из расходов.
Вовремя оплачивайте счета
Никогда не затягивайте с обязательными платежами по коммунальным услугам и взносами по кредитам. Возьмите за правило расправляться с ними точно в срок, чтобы потом не платить в два раза больше и не оплачивать пени за просрочку. Без подобных неприятных сюрпризов вам будет проще контролировать расходы.
Составляйте продуктовые списки
Расписывайте необходимый перечень продуктов на один день или неделю и не отклоняйтесь от него. Наверняка вы не раз замечали, как, отправляясь в магазин за базовыми продуктами, приходили домой с полными сумками различной ерунды, приобретенной в результате сиюминутного настроения или по акции. Товары по желтым ценникам стоит брать только тогда, когда они указаны в списке. В ином случае вами управляют с помощью маркетинговых уловок.
Делайте совместные покупки
Совместные покупки являются очень неплохим способом разумного контроля расходов. Они позволяют получить хорошие вещи по более низкой цене. Суть совместной покупки заключается в том, что вы приобретаете определенный товар в складчину: с подругами, родителями или соседями. В результате каждый из участников процесса получает довольно ощутимые скидки.
Давайте себе время на обдумывание
Существует такое понятие, как эмоциональные траты, под которыми понимаются покупки, совершенные в результате воздействия определенных факторов: плохого или, наоборот, очень хорошего настроения, влияния рекламы, авторитетного мнения друзей. Другими словами, вы приобретаете заведомо ненужные вещи, чтобы порадовать себя, заглушить депрессию, доказать знакомым, что тоже можете.
Через пару дней многие люди раскаиваются в своих действиях и понимают бесполезность или ненужность приобретения. Чтобы избежать эмоциональных трат, давайте себе время на обдумывание покупок. Не бегите за задуманной вещью в магазин, выждете хотя бы пару дней. За отведенный тайм-аут вы можете «перегореть» и осознать, что вожделенная мечта является пустышкой.