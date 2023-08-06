Психолог посоветовала бежать подальше от людей с комплексом бога

Психолог Полянова посоветовала бежать подальше от людей с комплексом бога. Это словосочетание часто можно услышать в разговорах о каком-то очень гордом человеке, который любит строить из себя важную личность и всячески подчёркивает своё превосходство над другими людьми. «Аргументы и факты» выяснили, что это за комплекс такой, и откуда он берётся у людей.

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Комплекс бога: что это такое

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Как объяснила журналистам кандидат социологических наук, психолог, психоаналитик, президент Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП) Людмила Полянова, комплекс бога — это поведение, при котором человек не терпит, когда его мнение подвергают сомнению. По-другому это можно назвать манией величия.

«Человек считает, что он всех и во всём превосходит. Такой человек не допускает в свой адрес никакой критики», — рассказала психолог.

От комплекса бога не страдают, потому что это, на самом деле, очень приятная для носителя патология психики. Человек вполне доволен собой, не хочет ни под кого подстраиваться и требует, чтобы все вокруг принимали его мнение за единственно верное. Так что страдают скорее окружающие, а не сам гордец.

Как появляется комплекс бога

По мнению Людмилы Поляновой, истоки развития комплекса бога нужно искать в детстве. Нередко в случившемся виновата мать-нарцисс, которая дома была холодна к ребёнку, а на людях всегда его защищала, даже если он был не прав. Так малыши и начинают верить в свою безукоризненную правоту.

Чем комплекс бога отличается от комплекса превосходства

Это схожие проявления работы психики, однако нельзя сказать, что они одинаковые. Комплекс превосходства — это защитный механизм, за которым всегда стоит неуверенность и ощущение своей неполноценности. А вот люди с комплексом бога, напротив — слишком уверены в себе. Это патология куда более серьёзная.

Как взаимодействовать с человеком с комплексом бога

Желательно никак. «Боги» не способны сочувствовать и сопереживать, они понимают только свои чувства и ощущения, верят, что находятся над прочими людьми и всей ситуацией.

Если решили сблизиться с таким человеком — готовьтесь: о вас будут вытирать ноги, всячески обесценивать, а если вы попытаетесь настаивать на своём, то вас просто выкинут из жизни.

Неспроста «боги» чаще всего остаются одинокими до старости. Но они и не против. Не зря эти гордецы всю жизнь старательно изолируют себя от общества.

Как помочь человеку с комплексом бога