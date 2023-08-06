Психолог посоветовала бежать подальше от людей с комплексом бога

Психолог Полянова посоветовала бежать подальше от людей с комплексом бога
Психолог Полянова посоветовала бежать подальше от людей с комплексом бога. Это словосочетание часто можно услышать в разговорах о каком-то очень гордом человеке, который любит строить из себя важную личность и всячески подчёркивает своё превосходство над другими людьми. «Аргументы и факты» выяснили, что это за комплекс такой, и откуда он берётся у людей.
Комплекс бога: что это такое
Как объяснила журналистам кандидат социологических наук, психолог, психоаналитик, президент Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП) Людмила Полянова, комплекс бога — это поведение, при котором человек не терпит, когда его мнение подвергают сомнению. По-другому это можно назвать манией величия.
«Человек считает, что он всех и во всём превосходит. Такой человек не допускает в свой адрес никакой критики», — рассказала психолог.
От комплекса бога не страдают, потому что это, на самом деле, очень приятная для носителя патология психики. Человек вполне доволен собой, не хочет ни под кого подстраиваться и требует, чтобы все вокруг принимали его мнение за единственно верное. Так что страдают скорее окружающие, а не сам гордец.
Как появляется комплекс бога
По мнению Людмилы Поляновой, истоки развития комплекса бога нужно искать в детстве. Нередко в случившемся виновата мать-нарцисс, которая дома была холодна к ребёнку, а на людях всегда его защищала, даже если он был не прав. Так малыши и начинают верить в свою безукоризненную правоту.
Чем комплекс бога отличается от комплекса превосходства
Это схожие проявления работы психики, однако нельзя сказать, что они одинаковые. Комплекс превосходства — это защитный механизм, за которым всегда стоит неуверенность и ощущение своей неполноценности. А вот люди с комплексом бога, напротив — слишком уверены в себе. Это патология куда более серьёзная.
Как взаимодействовать с человеком с комплексом бога
Желательно никак. «Боги» не способны сочувствовать и сопереживать, они понимают только свои чувства и ощущения, верят, что находятся над прочими людьми и всей ситуацией.
Если решили сблизиться с таким человеком — готовьтесь: о вас будут вытирать ноги, всячески обесценивать, а если вы попытаетесь настаивать на своём, то вас просто выкинут из жизни.
Неспроста «боги» чаще всего остаются одинокими до старости. Но они и не против. Не зря эти гордецы всю жизнь старательно изолируют себя от общества.
Как помочь человеку с комплексом бога
Хотите помочь «богу»? Лучше эту затею выкинуть из головы. По словам Людмилы Поляновой, только сам человек может принять решение избавиться от патологии. Если он этого не хочет, то терапия окажется бесполезной. Да и перед человеком с комплексом бога едва ли может в принципе встать вопрос о том, что ему требуется какая-то там помощь.