Послеродовая депрессия: что это и как она проявляется

Рождение ребёнка может вызвать множество сильных эмоций — от волнения и радости до страха и тревоги. Но это также может привести к тому, чего только родившая мама, возможно, и не ожидала, — депрессии.

Большинство молодых мам испытывают послеродовую «детскую хандру» после родов, которая обычно включает перепады настроения, приступы плача, беспокойство и трудности со сном. Детская хандра обычно начинается в течение первых 2–3 дней после родов и может длиться до двух недель.

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Но некоторые молодые мамы испытывают более тяжёлую, продолжительную форму депрессии, известную как «послеродовая депрессия». Иногда это называют перипартальной депрессией, потому что она может начаться во время беременности и продолжаться после родов. В редких случаях после родов также может развиться крайнее расстройство настроения, называемое послеродовым психозом.Послеродовая депрессия — это не недостаток характера или слабость. Мы поговорили с Ольгой Шустицкой, перинатальным психологом, продюсером бесплатной Школы мам «Олант» о том, что же это такое и как с этим справиться.

Что такое послеродовая депрессия и как она проявляется?

Депрессия является распространённым нарушением психического здоровья. И если к депрессии вообще до сих пор относятся, как к блажи, то к послеродовой — тем более. Ведь рождение ребёнка для общества — благо, счастье и радость — с чего вдруг женщина не испытывает никакой радости, а только смотрит в одну точку?

Послеродовая депрессия развивается в первую неделю после родов и длится 2–3 дня, иногда неделю — это транзиторная, то есть самопроходящая, депрессия и она имеет лёгкое течение. Иногда ее называют «бейби-блюз»В какой период после родов она обычно проявляется? Как долго может длиться?

Истинная же послеродовая депрессия развивается постепенно, в течение 3 месяцев, поэтому это тоже усугубляет диагностирование родными. Если бы женщина вдруг ни с того, ни с сего перестала есть и вставать — все бы обратили внимание, а если каждый день угасает жизненная искра, то это происходит незаметно.Какие факторы риска могут привести к появлению послеродовой депрессии?

Обычно всё же депрессия развивается из эпизода, который даёт этому толчок — стресс. Например, сам процесс родов, несоответствие реальности ожиданиям (планировала красивого тихого младенца, а этот страшненький комочек всегда визжит), одиночество (думала, что все будут разделять чувства, а осталась один на один со страхами). Самое часто встречаемое — ожидание от себя большой любви к ребёнку или так называемого «материнского инстинкта» (которого, к слову, не существует), что приводит к чувству вины «я плохая мать, раз не люблю своего ребёнка». Вообще, чувство вины и чувство несоответствия некой мифической «идеальной мамы» — удел всех женщин.

Есть ли некая статистика распространённости этого состояния?Есть статистика — в 10–15%, но нужно понимать, что не все женщины в этом признаются не то, что другим, но и себе, так что неучтённых ещё столько же.

Почему послеродовая депрессия может появиться не у всех женщин?Скорее, риски у некоторых женщин сильнее, чем у других. Например, депрессия в анамнезе, жизненные стрессы (развод, смерть в семье, финансовые трудности, отсутствие поддержки), неудачные предыдущие беременности и роды — всё это является факторами риска и должны рассматриваться врачами более внимательно. Но, конечно, послеродовая депрессия (транзиторная и истинная) может случиться у любой женщины.Может ли родовая депрессия произойти и у отцов?Конечно, депрессия вообще не знает преград: гендера, расы, образования или статуса в обществе — ничто не влияет на наличие этого заболевания.

И отцы также могут иметь депрессию, если они тоже не уверены, что способны справиться с ролью отца, или навязываемым обществом образом «добытчика». Или, если им страшно от изменений, а общество просит их «быть сильными». А так как мужчины действительно реже признаются в слабости, то и депрессию они отказываются считать болезнью и лечить.

Что делать самой женщине при родовой депрессии — как себе помочь, а что делать родственникам? В каких ситуациях следует обращаться к врачам — и, главное, к каким?

частая и чрезмерная подавленность,

постоянная усталость, даже после отдыха и сна,

перепады настроения,

плаксивость или отсутствие чувств,

бессонница или сильная сонливость,

потерю или усиление аппетита,

головную боль,

раздражительность, приступы гнева,

неадекватная озабоченность или отсутствие интереса к ребёнку,

страх навредить ребёнку,

чрезмерная вина,

тревожность,

панические атаки,

суицидальные мысли. Самой себе помочь невозможно. Так как депрессия — медленный процесс, то заметить, что ты уже по уши в «болоте», больные не могут.А вот родственникам нужно быть внимательными. Главное — помнить и объяснять всем: депрессия — не блажь, не усталость, а смертельная болезнь, и она требует срочной диагностики и срочного лечения. Почему-то рак все стараются поймать на ранней стадии и начать лечить, а депрессию пробуют лечить трудотерапией, бокалом вина, прогулками и спа-салонами.На что стоит обратить внимание родным: