Холостяцкая жизнь: психолог назвал плюсы и минусы одиночества

Неженатых мужчин и незамужних женщин с каждым годом становится все больше, на что указывают многочисленные исследования. Считается, что в настоящее время институт брака подвергается изменениям и требует пересмотра его базовых ценностей. «ФедералПресс» узнал у клинического психолога Ивана Карнауха, почему люди стали больше предпочитать одиночество и чем это чревато.

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«Среди основных причин, по которым человек желает оставаться одиноким, – возможность полностью фокусироваться на своих целях и отсутствие размолвок и конфликтов», – пояснил специалист.

Но издержки одиночества выше, чем выгода, добавил Карнаух. Это объясняет, почему одинокие люди в конце концов вступают в отношения. В юности и зрелости отсутствие пары еще можно компенсировать работой или общением с друзьями. В старости это сделать непросто.

Если одиночество человек выбрал не сам, а так сложилась его жизнь, то в пожилом возрасте ему может быть очень тяжело. Мужчин это касается больше, чем женщин, в силу меньших навыков решения бытовых проблем.