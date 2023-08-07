Психолог рассказала, как отличить выгорание от усталости

По данным опроса hh.ru, 80% россиян хотя бы раз в жизни испытывали признаки выгорания. Респонденты жаловались на раздражительность и безразличие. О том, как отличить эмоциональное выгорание от обычной усталости и справиться с ним, рассказала нижегородский психолог-психотерапевт Неля Никонорова.

© Нижегородская правда

«Эмоциональное выгорание — долгий и сложный процесс. Выгорание возникает при рутинной, монотонной работе от полугода, когда нет никакого дофаминового подкрепления. В моей практике, наверное, 30% от общего числа клиентов приходят с эмоциональным выгоранием», — пояснила эксперт.

Видео дня

Выгорание проявляется по-разному в зависимости от темперамента. Кто-то становится апатичным и чаще проводит время в одиночестве, а кто-то обвиняет окружающих в своих неудачах и снимает напряжение с помощью вредных привычек.

Чаще всего за эмоциональным выгоранием стоит нелюбовь к своей работе или перфекционизм.

Скучная работа

С эмоциональным выгоранием из-за монотонной работы столкнулась Оля — администратор в частной поликлинике.

За 2 месяца до трудоустройства девушка окончила бакалавриат в лингвистическом вузе и успела поработать по профессии, но столкнулась с обманом в онлайн-школе английского языка. Тогда она решила найти стабильную работу с официальным трудоустройством. Из подходящих вакансий девушка выбрала место администратора в частной детской поликлинике.

«Сфера медицины мне интересна, важно себя чувствовать частью большого дела. К тому же, в частную клинику со своими детьми ходят интеллигентные люди — депутаты, владельцы ресторанов, с которыми можно пообщаться», — поделилась Оля.

Через 3 месяца завершился испытательный срок, и вскоре начались первые признаки выгорания.

«Каждый день одно и то же, все выполняют одну и ту же механическую работу. Я как будто зря получала языковое образование, которое могло бы быть перспективным. Как будто я зря училась, крутилась в обществе интеллигентных людей. Теперь сижу, как обслуживающий персонал, никаких перспектив нет. Девочки, с которыми я начала работать, говорили, что уже 6 лет на одном месте сидят. Зачем я вообще трачу свое время, свою молодость на такую работу?» — крутилось в голове у девушки.

Ситуацию усугубляли проблемы в коллективе. Новенькая не успела узнать все нюансы работы во время обучения и часто обращалась с вопросами к коллегам, которые отвечали грубостями. Пациенты тоже срывались на девушку.

«Я очень близко принимала все к сердцу, как будто жалобы шли на меня, а не на клинику или врача», — отметила Оля.

Работа по 12 часов день морально и физически изматывала. У Оли не оставалось времени и сил на общение с друзьями и родными, хобби и прогулки.

«В выходные я просто сидела дома. Мне ничего не хотелось, не хотелось ни с кем общаться. Просто отсиживалась два дня дома, спала и опять шла на работу. Казалось, будто вся жизнь проходит впустую, все зря. Я постоянно думала об увольнении, но мне было неудобно увольняться — опять искать новую работу, проходить испытательный срок», — делится девушка.

Через 7 – 8 месяцев ситуация изменилась. Оля привыкла к работе в клинике, научилась быстро и качественно выполнять задачи, прижилась в коллективе, начала получать премии и находить время на свои интересы. Но несмотря на позитивные изменения, Олю не все устраивает в работе. Девушка хочет развиваться, строить карьеру, получать более высокий доход.

По мнению психолога, Олю вывело из выгорания дофаминовое подкрепление. Эффект может оказаться временным: если подкрепление исчезнет или монотонность вновь начнет преобладать, девушка может снова уйти в выгорание.

Инфантилизм

«Очень часто люди называют выгоранием то, что им не является, когда у них превалирует детская часть, которая хочет все и сразу. Когда такой человек поступает на работу, он не готов брать ответственность. Инфантилы, приходя на работу, готовы только брать и ничего не отдавать. Когда их заставляют работать, им это не нравится, у них начинается усталость, апатия», — пояснила Неля Никонорова.

Чаще всего инфантилы быстро устают от работы. Например, Вероника столкнулась с подобными проблемами через 2 недели после начала работы официанткой в сети ресторанов.

Профессию девушка выбрала осознанно. После школы начала обучаться ресторанному менеджменту, мечтала открыть собственное кафе.

На новом месте Вероника быстро влилась в коллектив, но рабочий процесс оказался не таким интересным и динамичным как ожидалось. Необходимость весь день проводить на ногах и таскать подносы утомили девушку. Чтобы справиться с истощением, уже через месяц она решила сменить работу.

«Я смотрю на своих родителей, старших родственников и понимаю, что не хочу жить, как они. Они давно выгорели на своих работах — не хотят стоять у станка, учить детей в школе, ремонтировать автомобили, таксовать. Но они продолжают это делать по инерции, боясь менять жизнь», — объяснила Вероника свое решение.

Позже девушка устроилась официанткой в другой ресторан, где столкнулась с теми же проблемами. За 2 года Вероника сменила 8 мест работы.

Синдром самозванца

Последствиями синдрома самозванца могут быть бессонница, проблемы на работе, истощение, депрессия и эмоциональное выгорание.

«Лично я в практике не сталкивалась со случаями выгорания именно из-за синдрома самозванца, но могу предположить, что когда человек требует от себя слишком многого, гонится за радугой и не достает ее, это выматывает. На какой-то работе может выматывать коллектив, рутина, а тут человек с этим справляется сам», — отметила Неля Никонорова.

По словам психолога, перфекционисты из-за постоянного недовольства собой, тревожности и завышенных требований становятся безжизненными.

«Это скорее эмоциональное выгорание от жизни, а не от работы», — добавила психолог.

Как справиться с эмоциональным выгоранием?

Универсального рецепта, как справиться с проблемой нет: терапия зависит от причины истощения.

В случае с перфекционизмом нужно прорабатывать детско-родительские отношения: чаще всего проблема зародилась в момент, когда взрослые не принимали недостатки и ошибки ребенка.

«Если причина выгорания в монотонной, рутинной работе, надо посмотреть, куда уходят силы, почему выбрана именно эта сфера, что мешает двигаться дальше. Скорее всего это будет что-то про страх», — отмечает психолог.

Чаще всего решить проблему помогает смена работы и установление баланса между отдыхом и работой. Тем, чья профессия связана с умственной деятельностью, психолог советует заниматься в выходные физическими нагрузками. Если же человек работает физически, свободное время лучше проводить за чтением книг или в музеях.

«Неспроста придумано, что на неделе у нас должно быть 2 выходных. Если рабочий день длится 12 часов, то график 2 через 2. Когда человек вовремя не отдыхает, как бы он не любил свою работу, начнет ее ненавидеть», — заметила Неля Никонорова.

Дополнительным стимулом к выгоранию может стать авитаминоз в холодное время года.

«Как правило, есть взаимосвязь между сезонностью и эмоциональным выгоранием. Осенью мы лишаемся витамина D, что напрямую влияет на наше эмоциональное состояние. Уменьшается количество и других витаминов, которые мы летом получаем от солнца, овощей, фруктов», — заключила эксперт.

Как не выгореть?

По мнению психолога, чаще всего главной причиной эмоционального выгорания становится нелюбовь к своей работе.

«Я с юности знала, что хочу быть психологом, но жизнь так закрутила, что я попала в совершенно другую сферу и проработала там 2,5 года. Я была не на своем месте, хотела другого и дофаминового подкрепления не получала, несмотря на то, что у меня был хороший коллектив. Когда начала консультировать, выгорание прошло естественным образом», — поделилась эксперт.

Главный совет эксперта для эмоционально выгоревших — найти любимое дело.

«Когда сам процесс работы нравится — это и есть то подкрепление, которое не ведет к выгоранию», — уверена Неля Никонорова.