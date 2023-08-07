Психолог объяснила, почему люди боятся клоунов

Одной из основных причин страха перед клоунами является возможность скрывать эмоции под ярким макияжем или маской, рассказала психолог Яна Рябец. Она рассказала СМИ, что другим тяжело определить, насколько человек в таком образе искренний и безопасный для окружающих. Гипертрофированная мимика и клоунская одежда могут создавать ощущение угрозы.

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Лицо клоуна — это рисунок с застывшей улыбкой, поэтому невозможно понять, о чем на самом деле он думает, и каковы его мотивы. А зачастую гипертрофированная мимика и несуразная одежда клоуна может вызвать ощущение угрозы, — пояснила специалист.

По словам психолога, у многих клоуны связаны с неприятными воспоминаниями о посещении цирка. Кроме того, страх часто сформирован массовой культурой и медиа: такой образ используют в детективах и фильмах ужасов. Рябец добавила, что в некоторых случаях для человека клоун может оказаться олицетворением одиночества.

Психолог подчеркнула, что избавляться от данного страха необязательно — обычно он не мешает жизни. Но, если такое желание есть, стоит изучить историю этой профессии. Она уточнила, что можно попробовать поработать с психологом или психотерапевтом: в ходе сессий можно будет понять, с чем связан страх.