«Детские триггеры»: психолог рассказала, как доводить начатое до конца
Некоторые люди регулярно с энтузиазмом начинают новое дело, но, не завершив его, бросают и берутся за что-то другое. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, как развить в себе целеустремленность и доводить начатое до конца.
Почему мы бросаем начатое на полпути
По словам психолога, иногда люди бросают новое хобби из-за того, что они неорганизованны.
— В таком случае человеку нужно составить план действий и четко его придерживаться. Например, записать, в какое время он будет ходить в спортзал, сколько часов в день он готов тратить на это хобби, — советует Наумова.
Есть много способов, которые помогут поддерживать мотивацию. Вот некоторые из них:
- вести графики наблюдений;
- поощрять cебя;
- делать подарки;
- отмечать каждую неделю, которую удается продержаться;
- считать количество занятий.
Однако в большинстве случаев, как отмечает собеседница «ВМ», человек бросает начатое не из-за отсутствия самодисциплины. Все дело — в потребности испытывать определенные чувства.
— Например, человек хочет чувствовать себя виноватым и считать себя неудачником, — объясняет психолог. — Чувства могут быть разными, но в них прячется какой-то триггер детских взаимоотношений со значимыми взрослыми, как правило, с мамой, папой или бабушкой. То есть у человека что-то запечатлелось в памяти, и он вновь и вновь делает все, чтобы испытать это. Даже если это что-то негативное.
Также человек может бросать дела на полпути в погоне за новыми эмоциями. Как отмечает Наумова, таким образом люди реализуют потребность «как-то себя развлекать».
Как мотивировать себя в процессе
Наумова также объяснила, как мотивировать себя не бросать новое занятие и добиться необходимых результатов.
— Если человек хочет остановиться на одном хобби и у него уже был большой опыт различных начинаний, он должен себя спросить: «Чем я хочу заниматься?» Для этого можно составить список увлечений, которые действительно интересны. Затем ему важно представить, как он будет каждый день находить время на это занятие и какое удовольствие они принесут. Кроме того, можно визуализировать, какую гордость вы будете за себя испытывать, если продержитесь на своем пути месяц и не бросите начатое, — рассказала Наумова.
Если же на каком-то этапе появляется разочарование, не получается задуманное, то нужно отслеживать свои чувства и эмоции. В какой-то момент могут проявиться те самые детские триггеры, которые будут способствовать нарушению паттерна.
— Для каждого человека нужно исследовать причины его поведения, то, какие чувства он испытывает. Также можно обратиться за помощью к психологу, потому что самостоятельно решить эту проблему будет сложно. Специалисты смогут выявить негативные чувства, триггеры и приведут мысли в порядок. После этого человек сможет найти интересно занятие, которое он не хочет сразу бросать, — заключила Наумова.