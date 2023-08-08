«Детские триггеры»: психолог рассказала, как доводить начатое до конца

— Если человек хочет остановиться на одном хобби и у него уже был большой опыт различных начинаний, он должен себя спросить: «Чем я хочу заниматься?» Для этого можно составить список увлечений, которые действительно интересны. Затем ему важно представить, как он будет каждый день находить время на это занятие и какое удовольствие они принесут. Кроме того, можно визуализировать, какую гордость вы будете за себя испытывать, если продержитесь на своем пути месяц и не бросите начатое, — рассказала Наумова.