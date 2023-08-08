Найден самый милый способ снизить уровень тревожности

Любимый питомец вынуждает не только больше двигаться. По мнению специалистов, общение с собакой — лучшая профилактика нарушений ментального здоровья. Нэнси Джи, профессор психиатрии и директор Центра взаимодействия человека и животных в Университете Содружества Вирджинии, уверена: это самый простой способ снизить уровень гормона кортизола.

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Врач рассказала, что за последние несколько лет они получили немалую доказательную базу положительного эффекта от общения человека и собаки. При этом, по мнению специалиста, совсем не обязательно заводить для этого питомца. Достаточно погладить любого четвероногого друга, чтобы почувствовать себя лучше.

Профессор Джи отметила, что у животных тоже поднимается уровень окситоцина во время общения с людьми, если те положительно к ним настроены.