Психолог назвала 4 действенных способа справиться с гневом

Психолог Наумова назвала четыре действенных способа справиться с гневом
Если человек испытывает гнев, значит, в этом есть потребность. Но держать в себе эту отрицательную эмоцию нельзя – ее нужно выплескивать. Важно уметь делать это безопасно, чтобы не нанести ущерб ни окружающим, ни себе. Психолог Наталья Наумова рассказала «ФедералПресс» о способах, которые помогают выпустить чрезмерную злость.
«Чтобы выпустить гнев, можно покричать. Когда ситуация не позволяет сделать это свободно (например, в лесу), крикнуть можно в стакан, прижав его к лицу. Шума не будет, а энергия потратится», – объяснила специалист.
Второй способ выпустить гнев – битье боксерской груши. Либо в качестве альтернативы можно взять подушку и постучать ею об диван.
Третий – любые физические упражнения. Например, отжимания, приседания или бег хорошо помогают справиться с негативной эмоцией.
Также Наумова посоветовала брать лист бумаги, представлять, что в нем сконцентрирован объект или предмет, который злит, и сминать его.
«Ну и, конечно, важно работать со своими мыслями и эмоциями, пытаться понять, что именно так сильно злит. Когда человек научится управлять этим, он сможет защитить себя от негатива», – заключила психолог.