Психолог назвала 4 действенных способа справиться с гневом

Если человек испытывает гнев, значит, в этом есть потребность. Но держать в себе эту отрицательную эмоцию нельзя – ее нужно выплескивать. Важно уметь делать это безопасно, чтобы не нанести ущерб ни окружающим, ни себе. Психолог Наталья Наумова рассказала «ФедералПресс» о способах, которые помогают выпустить чрезмерную злость.