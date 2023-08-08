Что такое колесо баланса и почему его рекомендуют психологи

Ощущение, что вы не можете найти гармонию и не удовлетворены своей жизнью, знакомо почти каждому. Некоторые сетуют: в целом все неплохо, но ведь могло быть значительно лучше. Это чувство рождает тревожность, подавленность и постоянный стресс.

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Психологи считают неудовлетворенность своей жизнью — ярким признаком нарушения баланса, ведь каждый из нас выполняет множество функций и социальных ролей, уследить за всеми почти невозможно. Чтобы исправить ситуацию, есть простое, но очень эффективное упражнение.

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«Колесо баланса» потребует от вас 30—40 минут свободного времени и желание проанализировать свою жизнь.

Что такое колесо баланса?

Эта техника помогает увидеть картину жизни в целом, понять, какие сферы сейчас особенно нуждаются во внимании, на чем сфокусироваться, а за что можно себя похвалить. Колесо баланса — регулярное упражнение, его можно выполнять раз в месяц или раз в квартал, так вы увидите прогресс и динамику.

Как работать с колесом баланса?

Возьмите чистый лист бумаги, нарисуйте на нем большой круг и разделите его на несколько равных секторов. Они могут быть разными. Стандартное колесо баланса содержит восемь секторов:

Здоровье: сюда относится ваше общее самочувствие, бодрость, режим питания и физическая активность;

Карьера: это секрет о самореализации в работе, профессионализме

Деньги: это соотношение уровня доходов и расходов, удовлетворенность материальным состоянием

Друзья и общение: нравится ли вам ваша социальная жизнь, достаточно ли общения, чувствуете ли вы себя комфортно с окружением

Семья: удовлетворены ли вы отношениями с мужем, детьми, родителями, достаточно ли времени проводите вместе, качественно ли это время

Личное развитие. Образование, чтение, изучение чего-то нового. Чему вы хотите научиться и что узнать?

Любовь: достаточно ли романтики в вашей жизни, хватает ли вам близости, страсти, чувствуете ли себя нужным

Развлечения и отдых: достаточно ли вы отдыхаете, разнообразно ли это время

Разделите каждый сектор на 10 делений, это шкала вашей удовлетворенности той или иной сферой. Теперь задумайтесь над каждой сферой, задайте себе вопрос: на сколько баллов от 0 до 10 вы оцениваете каждую из областей жизни. 0 — это полное разочарование, 10 — идеальное состояние определенной сферы.

Закрасьте столько отрезков в каждом секторе, на сколько вы оценили эту сферу жизни. Считается, что значения 0—3 — тревожные, 4–7 — требуют внимания, 8–10 — близки к идеалу.

Сделать выводы

Теперь обратите внимание на просевшие сферы жизни. Именно они делают вашу жизнь негармоничной, не дают чувствовать удовлетворение. Сфокусируйтесь на одной или двух, но никогда не хватайтесь за все сразу, вы лишь перенапряжетесь и забросите работу над своей жизнью.

Напишите список действий, которые можно выполнить, чтобы повысить удовлетворенность просевшей сферы. Например, чтобы повысить уровень здоровья, можно сдать анализы, начать следить за питанием и заниматься физическими упражнениями. А с саморазвитием помогут чтение книг, курсы, просмотр обучающих видео.

После проделанной работы вернитесь к колесу баланса через месяц или 2—3. Снова начертите схему и закрасьте сектора. Не будьте к себе слишком строги: если вы внедряли новые привычки в течение нескольких месяцев, повысьте оценку на 2 балла.