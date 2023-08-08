Психолог объяснил, как отличить здоровую любовь к себе от эгоизма

Михаил Лабковский объяснил, как отличить здоровую любовь к себе от эгоизма
Психолог Михаил Лабковский часто сталкивается с тем, что люди путают здоровую любовь к себе и эгоизм. В своем Telegram-канале Михаил напомнил, что между этими понятиями нет ничего общего и буквально на пальцах объяснил, как отличить одно от другого.
- Когда я люблю себя: делаю то, что сам хочу. Когда у меня нарциссические черты: я заставляю других делать то, что я хочу.
- Когда я люблю себя: принимаю себя таким, какой я есть, и принимаю других.
- Когда я люблю себя, мне интересна моя внутренняя жизнь. Я забочусь о том, что творится в моей душе. Когда у меня нарциссические черты, мне неинтересно, что у меня внутри. Мне важно продемонстрировать что-то снаружи.
- Когда я люблю себя, я не «черно-белый» — либо хороший, либо плохой. Я не вижу мир в этих красках. Когда у меня нарциссические черты, я вижу либо зло, либо добро. Без полутонов. Я вижу либо совершенное, либо отвратительное.
- Когда я люблю себя, то вижу других во всем их многообразии. Я не строю иллюзий относительно близких. Когда у меня нарциссические черты, я идеализирую других. И обесцениваю их, как только они прекращают казаться мне совершенными.