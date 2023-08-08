Психиатр перечислил симптомы летней депрессии и ее отличия от зимней

В жаркое время года многие ощущают подавленность из-за сезонной депрессии, считает психиатр Норман Розенталь. Симптомы летнего аффективного расстройства и их отличая от зимней апатии он назвал в беседе с Washington Post.

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Розенталь объяснил, что негативное воздействие на психику главным образом оказывают жара, высокая влажность и проявление аллергии на пыльцу. Кроме того, многие пациенты жалуются на яркий солнечный свет, который, по мнению специалиста, действительно, способен вызывать у некоторых людей маниакальные мысли.

Розенталь отметил, что при летней депрессии люди более деятельные и чаще решаются на действия, которые вредят им. Тогда как при зимней апатии у пациентов часто не хватает сил, чтобы предпринять что-то, способное навредить им.