Психолог рассказала, почему появляется страх беременности

Многие современные женщины отказываются от счастья материнства и предпочитают все внимание уделять карьере и личным достижениям. Однако нежелание беременности и рождения детей может быть связано с глубинными страхами. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, какие ситуации из прошлого порождают нежелание стать матерью.

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По ее словам, страх забеременеть может быть просто боязнью, а у некоторых он перерастать в психическое заболевание. Страхом можно управлять при помощи работы с психологом. Но когда ставится диагноз гравидофобия, то нужно подключать психиатра. А если ситуация осложнена кошмарами и навязчивыми мыслями, то необходимо провести медикаментозную терапию.

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Почему возникает страх беременности

Детские травмы

Психолог заверила, что, как правило, всему виной детские травмы.

— Например, ребенок мог видеть, как беременная женщина мучилась или умерла во время родов. Также если в семье родственница потеряла еще не родившегося ребенка. Могут быть различные негативные ситуации, которые маленькая девочка приняла близко к сердцу и испугалась, — сказала она.

Страх боли

Эксперт отметила, что многие женщины боятся боли и изменений в своем теле. Они считают, что произойдут перестройки с организмом, которые могут привести к инвалидизации и даже к смерти. Кроме того, некоторые женщины боятся потерять свою красоту и любовь мужа.

Нежелание иметь детей

Помимо этого, специалист уверена, что некоторые не хотят иметь детей, потому что росли в многодетной семье и были старшим ребенком.

— Девушке приходилось ухаживать за младшими братьями и сестрами. Она считает, что у нее украли детство, и начинает ненавидеть маленьких детей. Для нее они являются обузой и непосильным грузом, — говорит Наумова.

Больной ребенок

Если в семье один из детей родился с патологиями, то ему уделялось много внимания. Мама страдала и мучилась. Другие дети, наблюдая эту ситуацию, вырастают и принимают решение отказаться от материнства. Им страшно родить ребенка-инвалида, объяснила собеседница «ВМ».

Страх ответственности

Кроме того, некоторые девушки боятся ответственности и перемен в жизни. Им кажется, что они не справятся морально и финансово, отметила Наумова.

Кроме того, по мнению психолога, некоторым не хочется иметь детей, потому что они хотят жить для себя, ни о ком не заботиться. Человек не видит ценности в детях.

Триггер на интимную жизнь

Также если ребенка пугали интимной жизнью, говорили, что она может забеременеть раньше времени, ругали, чтобы не было детей вне брака, то девушка, даже когда взрослеет и выходит замуж, боится жить интимной жизнью и забеременеть, подчеркнула специалист.

Как избавиться от страха забеременеть

Специалист уверена, что, если женщина хочет избавиться от страха забеременеть и иметь детей, она должна сама себе признаться, что есть проблема, которую нужно решить.

— Девушка должна понять, что ей от этого плохо и тяжело. Бывают случаи, когда человека это не беспокоит. А некоторые женщины начинают испытывать страх, когда видят беременную женщину. Когда есть навязчивые мысли, девушка каждый день боится забеременеть, она прислушивается к своему организму, трогает живот, чтобы проверить, нет ли там шевеления от незапланированной беременности, то это уже фобические моменты. В таком случае нужно подключать психиатра, — говорит Наумова.

Психолог подчеркнула, если вы понимаете, что хотите работать над собой, чтобы избавиться от этого страха, то нужно подключать специалистов.

— Психолог поможет найти травму, которая активизировала эти процессы, выстроить новые паттерны и уберет негативную установку, — сказала она.

Эксперт отметила, что такая проблема есть не только у женщин, но и у мужчин. Они могут быть категорически против детей. Такие мужчины считают, что беременные женщины некрасивые, они боятся иметь детей дома, потому что считают их разрушительной силой, которая уничтожит их жизнь. В таком случае также обязательно присутствует детская травматизация, рассказала психолог.