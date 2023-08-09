Не краснеть и не заикаться: как побороть неуверенность в себе

Неуверенность в себе бывает трудно побороть, однако ее можно скрыть и тем самым обеспечить паритет в отношениях с другими людьми. Об этом рассказала психолог Екатерина Бугрова, пишет «Газета.Ru» .

Подавить неуверенность в себе или хотя бы скрыть ее можно усилием воли. Так, в в служебном разговоре или при общении на любую важную тему не следует прятать руки или пытаться их чем-то занять. Если теребить край одежды или перекладывать с места на место авторучку, собеседник может понять, что вы ищете опору, которой нет у вас внутри. Психологический паритет в общении можно сохранить, если заставить себя спокойно смотреть собеседнику в лицо и не допускать суетливости в движениях.