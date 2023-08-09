Не краснеть и не заикаться: как побороть неуверенность в себе
Неуверенность в себе бывает трудно побороть, однако ее можно скрыть и тем самым обеспечить паритет в отношениях с другими людьми. Об этом рассказала психолог Екатерина Бугрова, пишет «Газета.Ru».
По словам эксперта, неуверенного в себе человека прежде всего выдает неустойчивый взгляд.
«Наши глаза непроизвольно начинают бегать из стороны в сторону, лишь бы не выдать себя при собеседнике. Избегание прямого контакта – первое, что выдает вашу неуверенность», – объяснила психолог.
Подавить неуверенность в себе или хотя бы скрыть ее можно усилием воли. Так, в в служебном разговоре или при общении на любую важную тему не следует прятать руки или пытаться их чем-то занять. Если теребить край одежды или перекладывать с места на место авторучку, собеседник может понять, что вы ищете опору, которой нет у вас внутри. Психологический паритет в общении можно сохранить, если заставить себя спокойно смотреть собеседнику в лицо и не допускать суетливости в движениях.
«Еще один признак неуверенности в себе – резкое покраснение лица. От волнения начинает подниматься кровяное давление, которое может проявляться не только на лице, но и на теле в виде небольших красных пятен», – добавила Бугрова.
Важно также не принимать закрытую позу, которая выдает ваше состояние собеседнику. Во время разговора не следует скрещивать руки или ноги, сутулиться, покусывать губы и опускать голову.
Еще одна задача – избегать путаной речи, снижения тона голоса и заикания. Все это очевидные признаки волнения. Подавить его поможет ровное дыхание и предварительный настрой на уверенный разговор на равных.