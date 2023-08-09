Как быстро выучить иностранный язык: секреты полиглота

Многие из нас мечтают о возможности научиться говорить на втором языке или, если нам повезет и мы будем очень усердно работать, на третьем. Но способность говорить более чем на трех языках настолько редка, что кажется почти недостижимой.

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Для того, чтобы выучить иностранный язык, нужно не так много времени, как кажется на первый взгляд. Здесь очень важна мотивация и желание. Но с чего начать? Как сделать так, чтобы этот процесс не затянулся надолго? Есть секреты, который позволят выучить язык за 90 дней. Кстати, эти советы будут эффективны и тем, кто не торопится в изучении языка - просто работа будет более продуктивной и организованной.

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1. Начинаем изучать язык с простых текстов и диалогов. Не беритесь за трудные тексты, начните с простого. С очень простого - короткие диалоги. В продаже есть большое разнообразие книг, учебников, у которых есть и аудиовариант, где можно читать и слушать одновременно. Выписывайте и запоминайте непонятные слова, чтобы их было легче освоить.

2. Находите материалы, которые будут чуть выше вашего уровня. После того, как вы уже начали читать и слушать короткие диалоги, сами того не замечая, вы будете понимать больше, чем могли себе представить. Далее вы можете переходить к каким-то статьям, которые соответствуют вашим интересам. Любите готовить? Читайте рецепты. Любите растения? Книги по садоводству вам в помощь! Любите порядок в доме? Найдите статьи и материалы на изучаемом языке, которые помогут вам сделать дом чистым. Читая материалы, соответствующие вашим интересам, вы не только изучаете иностранный язык, но и получаете пользу. Изучение иностранного языка делаем увлекательным, и процесс проходит более естественно, как если бы носители изучали свой родной язык.

3. Изучение произношения - очень важно! Знакомство с правильным произношением должно быть обязательно в самом начале обучения. Почему это важно? Вы можете расширять свой словарный запас, изучать грамматику, но если вы изначально не акцентировали внимание на правильном произношении, впоследствии это искоренить будет очень сложно. Для того, чтобы произношение стало правильным, старайтесь учиться у носителей языка: послушайте, как произносит он, и старайтесь повторить точно также.

4. Выбирайте для обучения правильные материалы. Старайтесь, чтобы как можно больше изученного пригодилось вам впоследствии на практике. Можно легко "перегореть", если материалы, которые вы используете для изучения иностранного языка, кажутся вам скучными и нигде больше не пригодятся. Погружение в язык очень важно.

5. Старайтесь применять изученное. Чем раньше вы начнете закреплять изученное на практике, тем лучше. В идеале найти носителей изучаемого языка в Интернете (сейчас в сети представлено впечатляющее разнообразие сообществ, где собираются изучающие тот или иной язык - общайтесь!). Есть еще один способ: старайтесь всё, что вы делаете, попытаться описать на изучаемом языке. Проговаривайте это вслух: "Я пошла на кухню, буду готовить обед. Проснулась сегодня поздно. Быстро умылась и побежала на работу (в школу, в институт)" и т.д.

Начать говорить и общаться лучше как можно раньше, если вы хотите за 90 дней выучить язык. Рекомендуется начать разговаривать на втором месяце знакомства с языком.

6. Не старайтесь дословно понимать весь материал. Если вы будете зацикливаться на каждой фразе, на каждом слове, ваша работа будет неэффективна. Особенно при просмотре фильма на иностранном языке: вы пропустите весь сюжет, пока разбираетесь с каким-то отдельным непонятным словом, которое вам встретилось в самом начале. Кстати, именно поэтому многие специалисты считают, что просмотр фильмов нельзя считать основным учебным инструментом для изучения языка. Читая, вы можете всегда остановиться на чем-то более подробно, записать то, что хотите заучить, - с фильмами такой способ не пройдёт.

7. Не изучайте одновременно несколько языков. Если вы ставите целью изучение языка за 90 дней, рекомендуется не совмещать два языка, чтобы внимание не рассеивалось. Погрузитесь полностью в один язык. Если же вы готовы растянуть процесс обучения, одновременно старайтесь изучать два абсолютно разных языка - к примеру, английский и китайский.

8. Для изучения языка нужно время, терпение, мотивация и много работы. В Интернете полно мифов, что иностранный язык, можно выучить, не прикладывая особых усилий. Нет, это не так. Процесс изучения языка должен быть постоянным, изо дня в день, и времени займет немало. Поэтому очень важна мотивация, конечная цель. Хотите посетить какую-то страну и общаться без ограничений? Переехали в другую страну, и вокруг все говорят на чужом языке? Хотите расширить свой кругозор с помощью нового языка? Вы должны четко помнить, какую цель преследуете, изучая иностранный язык, чтобы не сойти с дистанции.

9. Смотрите иностранный фильм? Выключите субтитры! Этот момент очень важен. Иначе мы не будем смотреть, а автоматически будем читать на своем языке, и просмотр фильма не принесет нам никакой пользы в учебе.

Основные моменты по изучению нового языка:

Учим правильное произношение;

Стараемся не переводить, а понимать;

Используем систему с интервальным повторением.

Способов изучения иностранного языка очень много, важно выбрать именно свой. Главное правило, которое вы должны помнить, процесс лучше не прекращать, а идти до конца, ведь моментов, когда захочется всё бросить, будет великое множество.