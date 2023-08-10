Газлайтинг: как распознать психологическую манипуляцию

Газлайтинг — метод эмоционального насилия, который не всегда получается распознать сразу. Жертвы газлайтинга могут даже не подозревать, что подвергаются атаке, при этом испытывая чувство вины и беспомощности. Человек, который становится жертвой газлайтинга, перестает доверять собственному разуму и занимает сторону агрессора. О том, какие методы используют газлайтеры, по каким фразам их можно распознать и как самостоятельно справиться с этим видом эмоционального насилия, — в материале «Ленты.ру».

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Что такое газлайтинг?

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Газлайтинг — это форма эмоционального насилия, при которой жертва начинает сомневаться в своей адекватности, рассказывает в беседе с «Лентой.ру» психолог Нина Кобзарь. Человек, на которого направлено психологическое воздействие, может потерять связь с реальностью, замкнуться в себе и даже впасть в депрессию.

Термин — калька с английского — получил свое название в честь пьесы «Газовый свет» (Gaslight), написанной в 1938 году, и ее экранизаций. По сюжету муж главной героини из корыстных побуждений пытается свести ее с ума.

По словам Кобзарь, раньше этот термин относился к экстремальным манипуляциям, то есть мог стать достаточным основанием для помещения пострадавшего в психиатрическое учреждение на лечение. Однако в последнее время он используется в более общем контексте и считается скорее разговорным. «Можно предположить, что это связано с повышением осведомленности общества относительно ментального здоровья», — рассказывает она.

Термин получил особенно широкое распространение в XXI веке: в 2007 году американский психоаналитик Робин Стерн выпустила книгу «Скрытые манипуляции для управления твоей жизнью. STOP газлайтинг», где детально исследовала этот феномен, а в 2022 году «газлайтинг» стал словом года по версии американского словаря Уэбстера.

С газлайтингом можно столкнуться везде — в семье, на работе или в романтических отношениях

Психолог Нина Кобзарь приводит примеры газлайтинга, которые встречаются в повседневной жизни: «Муж подвергается критике жены за то, что он недостаточно умный и начитанный. При этом на публике она превозносит его знания. Или другая ситуация: в компании друзей один из партнеров отпускает едкие шутки в адрес своего спутника. Когда они остаются наедине, все упреки отвергаются со словами “не говори ерунды”, “какая ты стала чувствительная”, “все было нормально, уж очень сильно ты принимаешь на свой счет”».

Откуда берутся газлайтеры и кто подвержен их влиянию?

По словам Нины Кобзарь, чаще всего газлайтинг — это одно из частных проявлений в общем поведении человека, деталь общего психологического портрета личности. То есть люди, газлайтящие других, делают это для собственной выгоды, однако не всегда намеренно.

Газлайтер на самом деле решает проблемы своего прошлого, проецируя их на жертву

Какие люди становятся газлайтерами:

неуверенные в себе;

с желанием власти;

склонные к гиперконтролю;

с пассивно-агрессивным типом личности; нарциссы.

Специалистка отмечает, что газлайтинг также может быть одним из проявлений психических расстройств.

Рассказывая о причинах, по которым люди подвергаются влиянию газлайтеров, Нина Кобзарь отмечает, что корень проблемы часто лежит в детстве. «Нередко газлайтингу подвергаются дети матерей с пограничным расстройством личности. Не только мама, но и родственники, друзья родителей, учителя, убеждают их, что на самом деле мама их очень любит и заботится, что маму не выбирают. К большому сожалению, такие дети не умеют доверять себе», — объясняет эксперт.

Как ведут себя газлайтеры?

По словам Кобзарь, газлайтер может использовать большое количество приемов, чтобы эмоционально атаковать свою жертву.

Самые распространенные тактики газлайтинга

Отрицание произошедших фактов («Этого не было»);

намеренная эскалация («Как ты можешь сомневаться? Я бы никогда тебя не обманул»);

тривиализация («Ты просто слишком чувствительная, в этом нет ничего такого»);

конфронтация («Все было не так, как ты говоришь»).

Вместе с тем распознать газлайтинг можно по некоторым признакам, среди которых определенная манера поведения и даже специфические фразы. Их газлайтер применяет для того, чтобы подавить жертву и сделать ее эмоционально зависимой от себя.

Признаки газлайтеров

Маскируют негатив

«Безобидные» фразы, нередко сказанные в шутливой форме или замаскированные под заботу, — один из главных методов газлайтинга, объясняет Нина Кобзарь.

Характерные фразы, которые произносят такие люди: «Ну что делать, если ты у меня такая замухрышка», «Я не критикую, я просто хочу тебе помочь».

Отрицают свои фразы и действия

Манипуляторы отрицают произошедшие факты — это простое действие заставляет жертву газлайтинга все меньше доверять себе, сомневаться в собственных воспоминаниях и бояться высказывать собственное мнение.

При общении с жертвой газлайтеры часто используют формулировки «тебе показалось» и «я не мог такого сказать»

Атакуют наиболее уязвимые и чувствительные области

По словам психолога, газлайтер может выбрать абсолютно любую сферу жизни жертвы — внешность, ум, карьеру, отношения с друзьями или родителями — и попытаться обесценить ее.

Смешивают агрессию с похвалой

«Вчера газлайтер критиковал, а сегодня осыпает комплиментами», — обращает внимание Кобзарь.

Запрещают жертве общаться с другими людьми

Это может распространяться на друзей, членов семьи, коллег по работе. Цель газлайтеров — уменьшить авторитет всех остальных людей в окружении жертвы. Таким образом манипулятор получает практически полный контроль над жизнью другого человека.

«Вечно твои друзья говорят, какая ты бедная-несчастная», — еще одна типичная фраза, которую можно услышать от газлайтера.

Говорят о сумасшествии

Своими словами агрессор пытается заставить жертву сомневаться в собственной адекватности, способности самостоятельно рассуждать и принимать решения. Нина Кобзарь объясняет: «Это может быть и ласковое “какая ты у меня дурочка”, и более агрессивное "ты уже совсем сходишь с ума"».

Эксперт подчеркивает, что иногда газлайтеры осознанно используют манипулятивные тактики, а иногда могут не отдавать себе в этом отчет.

Почему газлайтинг сложно распознать?

Нина Кобзарь уверена, что распознать психологические манипуляции не так просто, как может показаться на первый взгляд, — агрессор прикрывает свои нападки словами о том, что действует во благо жертвы, и нередко отрицает сказанное.

Любые отношения — это комплексное взаимодействие, поэтому нам бывает сложно отделить какие-то травмирующие действия от позитивных. Когда-то мы выбрали этого человека, испытываем к нему теплые чувства и надеемся, что он может измениться

Эксперт объясняет, что в данном виде эмоционального насилия жертва может верить в добрые намерения абьюзера.

Чем опасен газлайтинг?

Прежде всего газлайтинг оказывает негативное воздействие на психологическое благополучие жертвы. «Жертвы испытывают комплекс противоречивых и фрустрирующих эмоций, с трудом понимая их природу. Это и чувства в отношении партнера, например, злость или страх, и себя: неуверенность, критичность, грусть», — поясняет Кобзарь.

К чему приводит газлайтинг:

снижается самооценка;

появляются сомнения в собственной адекватности;

возникают сложности в выстраивании новых отношений;

возникают сложности в принятии решений;

повышается риск развития психических расстройств.

В некоторых случаях у жертв газлайтинга могут возникать серьезные проблемы, характерные для посттравматического стрессового расстройства, — нарушения сна, ночные кошмары или диссоциативная амнезия. Эксперт предупреждает, что эти последствия могут сохраняться даже после выхода из абьюзивных отношений.

Как справиться с газлайтингом?

Самый эффективный способ, который поможет справиться с газлайтингом и пережить его последствия, — обращение к специалисту. Это позволит в безопасной обстановке рассказать о своей ситуации, получить поддержку и выработать тактику поведения, рассказывает Нина Кобзарь.

Как помогают жертвам газлайтинга:

на индивидуальном консультировании;

на групповой терапии;

в специальных кризисных центрах.

Если возможности обратиться за профессиональной помощью нет, с газлайтингом можно попробовать бороться самостоятельно.

5 советов жертвам газлайтинга

1. Поговорите с газлайтером. В некоторых случаях газлайтеры могут не понимать, что совершают психологическую атаку на жертву. Спокойный диалог может помочь решить проблему и показать агрессору, какую боль причиняют его слова и поступки. Иногда проблему можно решить с помощью парной терапии — однако в таком случае оба партнера должны хотеть ее решить.

2. Поделитесь проблемой с близкими. «Насилие расцветает в закрытых системах, поэтому наша задача — сделать проблему более открытой, вовлекая в контекст большее число людей», — объясняет психолог Нина Кобзарь. Расскажите о своих переживаниях друзьям, которые помогут взглянуть на ситуацию со стороны.

За помощью стоит обратиться к тому человеку, которого сам газлайтер считает статусным, — страх перед ним поможет снизить проявления психологической агрессии.

3. Следите за собственными эмоциями, доверяйте им и признавайте право на их существование. Кобзарь советует вести дневник — он поможет мониторить свое настроение и отслеживать реакции на возникающие ситуации. Выберите комфортный для себя формат — это может быть бумажный носитель, специальные приложения или просто заметки на телефоне.

4. Не спорьте с газлайтером. «Скорее всего, он найдет способ обернуть ситуацию против вас, поэтому просто лучше выходить из подобного токсичного диалога», — объясняет психолог. Она советует установить физические границы — при появлении дискомфорта можно уйти в другую комнату или отправиться на прогулку.