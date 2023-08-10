Снизить стресс и улучшить сон: что еще могут эфирные масла

Если вы серьезно задумываетесь о здоровье и ищите действенные способы снизить стресс, улучшить сон и повысить настроение, обратите внимание на эфирные масла — эти вещества порой способны сделать то, с чем не справляется самое сильное лекарство.

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Сегодня все больше людей озабочены своим здоровьем — мы стараемся регулярно проходить диспансеризацию, задумываемся о том, какую еду лучше выбирать, считаем шаги с помощью гаджетов и выбираем сон вместо ночной посиделки. Комплексный подход к хорошему самочувствию чаще всего дает результат: мы становимся бодрее, эффективнее, быстрее решаем ежедневные задачи, более устойчивы к стрессовым факторам окружающей среды.

Но не все получается сразу, и порой мы ищем средства, которые помогут быстрее уснуть, расслабиться или наоборот взбодриться перед важными переговорами. Прежде чем бежать за очередной порцией кофе или просить рецепт успокоительного, попробуйте ароматерапию, некоторые запахи просто способны творить настоящие чудеса.

Эфирные масла — это экстракты, полученные паровой дистилляцией или прямого отжима. Чистые эфирные масла являются природными помощниками, это квинтэссенция иммунитета растений, то, что дает природа. Эфирные масла извлекаются из различных частей растений и известны своими отличительными ароматическими и целебными свойствами.

Натуральные и качественные эфирные масла безопасно и с пользой для здоровья воздействуют на эмоциональный и гормональный фон человека через вдыхание ароматов и грамотное использование в питании.

Ароматерапия — это не раздел медицины. Рекомендуется здоровым людям или в комплексной терапии у пациентов с различными диагнозами под контролем врача.

Эфирные масла могут оказывать успокаивающих и умиротворяющий эффект, а также помогают зарядится энергией, улучшить настроение, поддержать хорошее самочувствие и настроение. Все это возможно благодаря уникальному химическому. Наше обоняние может вызывать мощные умственные, физиологические и эмоциональные реакции.

Аромат эфирных масел активно воздействует на обоняние, которое активирует разные участки головного мозга через запахи. Когда мы вдыхаем аромат эфирных масел, он запускает реакцию в лимбической системе, которая влияет на его эмоциональные и физические механизмы. Эта связь между запахом и эмоциями лежит в основе того, как ароматерапия может влиять на наше психическое и физическое благополучие». Важно знать о том, что реакции в лимбической системе основаны на воспоминаниях, поэтому люди по-разному воспринимают одно и то же масло. Поэтому подбирать эфирное масло нужно исключительно индивидуально.

Эти масла можно вдыхать, наносить местно (разбавляя предварительно базовым маслом) или даже принимать внутрь (при условии высоко качественного продукта), хотя вдыхание и местное применение являются наиболее распространенными методами ароматерапии.

Какие эфирные масла помогут снять стресс?

Стресс — естественная реакция на сложные ситуации, но хронический стресс может негативно сказаться на нашем здоровье. Ароматерапия предлагает естественный способ справиться со стрессом, способствуя расслаблению и уменьшая беспокойство. Эфирные масла, такие как лаванда, ромашка, бергамот и ладан, известны своими успокаивающими свойствами. Вдыхание этого аромата через диффузор или ингалятор может помочь успокоить нервную систему, снизить частоту сердечных сокращений и расслабиться.

Какие ароматы помоут уснуть?

Если вы столкнулись с трудностями при засыпании или вас не устраивает качество сна, попробуйте ароматерапию. Снотворное выпить вы всегда успеете. Лаванда, кедр и валериана обладают седативными свойствами, помогают расслабиться и уснуть. Эти масла можно вливать перед сном, например, в горячую ванну, или использовать диффузор в спальне. Эфирное масло лаванды можно нанести на ладони, немного растереть и поднести ладони к носу, прикрыв глаза. Не менее эффективным вариантом будет нанести масло лаванды на ступни.

Как взбодриться и сконцентрироваться?

Ароматические масла помогут не только расслабиться, с их помощью можно также повысить концентрацию и поднять настроение. Для этого выбирайте ароматы цитрусовых — лимон, апельсин, они известны своими бодрящими свойствами, в то время как цветочные ароматы, такие как роза и жасмин, могут вызывать чувство счастья и позитива. А вот перечная мята отлично подойдет для диффузора — ее аромат в комнате поможет снять усталость и наполнит вас энергией.