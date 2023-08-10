Какие желания никогда не исполнятся и почему

В этом мире каждый человек хочет, чтобы его желания сбывались. Но, к сожалению, реальность не всегда такова. У кого-то сбываются мечты, а у кого-то нет.

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Коуч и предприниматель Мария Денисова рассказала, почему так происходит и как сделать так, чтобы удача всегда была на вашей стороне.

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Есть люди, которые, кажется, живут под счастливой звездой. У них словно есть особые силы, которые приводят к исполнению всех их желаний и мечт. У них всегда есть то, чего они хотят, жизнь расположена к ним однозначно благосклонно. Они могут получать хорошую работу, добиваться успеха во всём и привлекать в свою жизнь любовь и достаток.

Но есть и другая сторона этой медали.

Многие люди испытывают горечь, когда их желания не сбываются, оказываются разочарованными и потерянными. Они могут мечтать об успехе, богатстве, любви, но что-то всегда идёт не так. Им кажется, что у них нет того особого «связующего звена» между миром и их желаниями.

Но, возможно, дело не только в судьбе и удаче. На самом деле, наша сила в нас самих. Мы можем создать свою судьбу и воплотить свои желания в реальность.

Почему ваши желания не сбываются

Так получилось, что многие из нас росли в семьях, где тема желаний не поднималась, была словно табуирована. «Мечтать не вредно», «хочешь — перехочешь», — эти фразы от старших, наверное, слышал каждый. Печальный итог — большая часть людей просто боится или не разрешает самим себе мечтать, считает, что ничего всё равно не сбудется. Есть и те, кто и вовсе не понимают, чего они хотят.

Сейчас всё по-другому.

Люди всё чаще разрешают себе намного больше — пусть даже у себя в голове, мысленно. Составляют карты желаний, визуализируют то, о чём мечтают. Но здесь многие сталкиваются с ещё одной серьёзной проблемой, из-за которой многие их желания так и остаются картинкой на плакате.

Всё дело в том, что из-за большого количества информационного шума, рекламы, навязанного мнения окружающих, люди попросту не чувствуют, какие желания истинно их, а какие — принадлежат другим.

Всё идёт из детства. Девочкам почему-то принято дарить на праздники куклы и платья, а мальчикам — машинки. И всё это несмотря на то что у детей могут быть и есть другие желания.

Подумайте, были ли в вашей жизни ситуации, когда вы заказывали в кафе не то блюдо, которое хотели, а то, что посоветовали друзья. Или, например, приобретали не ту вещь в магазине, на которую положили глаз, а ту, что понравилась подруге. Это касается и работы: как часто люди поступают не на тот факультет, которые хотели они, а выбирают профессию по желанию родителей.

Всё это приводит к тому, что люди не замечают, как хотят того, что на самом деле им не нужно. Для того чтобы понять, ваша эта мечта или навязанная обществом, сделайте простое упражнение — задайте себе вопрос «А точно ли я этого хочу?» Мысль об исполнении мечты должна вас будоражить, возбуждать, заставлять встать и начать действовать тут же. Если этого не происходит, мечта не ваша.

Как правильно формулировать желания

Попробуйте перед формулированием каждого своего желания задать себе три вопроса:

Этого хочу именно я или кто-то другой?

Этот вопрос поможет избежать удовлетворения навязанных другими людьми «хотелок».

Не загадываю ли я желание для другого человека?

Не стоит загадывать желания за других, это неправильно и неэкологично. Когда вы просите повышения мужа на работе или поступления ребёнка в тот или иной вуз, подумайте, а хотят ли этого они? Вы не можете решать за других. Поэтому, загадывая желание, вы должны быть главным героем, мечты должны быть именно ваши.

Есть ли у желания конкретная формулировка?

Сбудется желание или нет, и как быстро это произойдёт, зависит от формулировки. Помните, что любая мысль может обернуться не так, как вы этого хотите.

«Похудеть» вы можете и в результате тяжёлой болезни или отравления, желание «Хочу лежать и ничего не делать» — может привести к перелому ноги, к примеру, или к вирусному заболеванию, в результате чего вы действительно будете лежать и ничего не делать.

Желание сбылось? Да. Принесло ли оно вам удовольствие? Вряд ли. Если хотите сбросить вес, сформулируйте желание так: «Хочу обрести идеальную для себя фигуру, быть здоровой и физически активной».

Почему желания сбываются, а радости нет

Бывает так, что вам удаётся осуществить свои желания, но после этого вы внезапно осознаёте, что не испытываете истинной радости или удовлетворения. Почему так происходит?

Во-первых, как уже говорилось ранее, ваши мечты могут быть вдохновлены общественными стандартами или ожиданиями окружающих. Вы можете стремиться к достижению определённого статуса, материального благополучия или других внешних показателей успеха, которые кажутся вам привлекательными. Однако, когда мечты сбываются, вы понимаете, что радости от этого у вас нет.

Во-вторых, амбиции и ожидания, связанные с вашими мечтами, могут создавать давление и стресс. Вы начинаете чувствовать, что нужно добиться большего, несмотря на то, что уже достигли определённых целей. Обеспокоенность и постоянная гонка за успехом могут лишить вас радости и спокойствия.

Наконец, люди часто вселяют слишком много надежд в свои мечты. Они думают, что после того, как желание сбудется, все проблемы исчезнут, и они станут счастливыми. Однако реальность может оказаться иной. Вместо радости и исполнения, вы можете ощутить разочарование или пустоту.

Чтобы избежать такой ситуации, важно задуматься над своими мечтами и искренне определиться, чего именно вы хотите и почему. Важно поставить свои личные цели и стремиться к ним не из общественного давления, а из истинных желаний и страстей.

А ещё попробуйте находить радость в процессе достижения целей. Когда вы наслаждаетесь каждым шагом на пути к своей мечте, тогда вы действительно испытываете счастье и удовлетворение от её реализации.