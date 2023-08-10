4 вывода, которые о нас делают в первые минуты знакомства

Вы даже не замечаете, как вас оценивают.

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Знаете ли вы, что даже мимолетное знакомство всегда оставляет след о вас в памяти другого человека? Нам необходимо всего 10 минут плотного общения, чтобы сделать выводы о человеке, которые дадут понять — будет ли продолжаться общение или же вы видитесь в последний раз.

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Каков ваш статус

Как правило, этот момент считывают в первую очередь. Ученые проводили эксперимент, в рамках которого предлагали людям фото незнакомцев и просили рассказать что-то о человеке. Первое, на что обратили внимание больше половины опрошенных — социальный статус и примерный уровень заработка. Как ни крути, но человек всегда ищет того, кто относится к его «стае».

Насколько вам можно доверять

На то, чтобы оценить, насколько вам можно доверять, собеседник тратит чуть больше времени — около трех минут. И опять мы имеем дело с социальным экспериментом: американским студентам было предложено пообщаться с актером, которого пригласили социологи. Подопытные всегда отмечали пункт вероятной благонадежности своего собеседника. Но стоит отметить, что при первом знакомстве трудно сложить правдивое мнение о человеке, и все же важно помнить, что пункт о доверии всегда входит в топ моментов, которые люди замечают в нас и уже на его основе принимают решение, пускать нас в круг своих друзей и знакомых или же нет.

Будете вы дружить или нет

Не всегда можно с первого разговора понять, какое место человек займет в нашей жизни. При этом мы всегда оцениваем собеседника с точки зрения того, насколько он впишется в наш круг общения, даже если изначально вы встретились по рабочему или другому официальному поводу. «Дружеская химия» возникает в первые несколько встреч. Как правило, чем сильнее открыт человек, тем быстрее он входит в доверие.

Насколько вы агрессивны