Утренний дневник: как 15 минут в день преобразят жизнь

Можно ли победить тревожность, стать спокойнее, успешнее и счастливее всего за 15 минут в день? Многие психологи считают, что это вполне реально, если ввести в привычку технику «Утренние страницы».

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Как писать «утренние страницы»?

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Чтобы техника работала, важно соблюдать простые правила. Во-первых, писать необходимо от руки, гаджеты, ноутбук, голосовые заметки не подойдут. Важно, чтобы рука стала связью между эмоцией и механическим действием.

Во-вторых, «утренние страницы» — это первое, что вы должны сделать, проснувшись. Так мозг еще не успевает выстроить барьеры и поставить фильтры на вши мысли. Важно поймать немного сонное, расслабленное состояние. Специалисты советуют просто положить рядом с кроватью блокнот и ручку, чтобы начать писать, как только откроете глаза.

Третье правило: нужно исписать 3 страницы, не меньше. Именно столько требуется, чтобы привести мысли в порядок. И наконец, не фильтруйте то, что пишите и не старайтесь создать связанный текст. Пусть это будут обрывки мыслей, чувств, планов. Вам не нужно их перечитывать или анализировать.

Чем полезны утренние страницы

Эта техника — отличная замена медитации. Она помогает очистить разум, остановить постоянный диалог в голове и поток мыслей. Излить лишнее на бумагу, значит, сосредоточиться на главном, сфокусироваться, удерживать внимание.

Главный эффект «утренних страниц» — возможность успокоиться и снизить тревожность. Но, кроме этого, для людей с рассеянным вниманием такая техника станет прекрасным помощником: оставив мысли на бумаге, в течение дня будет значительно проще сосредоточиться, сохраняя продуктивность.

Еще один плюс утренних страниц — возможность сосредоточиться на хорошем. Через некоторое время вы поймете, что не замечали приятные мысли и маленькие радости, а жизнь не такая мрачная, как вы привыкли думать.

Альтернатива «утренним страница»

Если вести такой сумбурный дневник вам не хочется, можно немного откорректировать технику. Например, пишите дневник благодарности. Он тоже поможет быть более оптимистичным, вдохновленным в течение дня.

Кроме того, дневник благодарности учит видеть возможности в повседневной жизни.

Еще один вариант — самонастройка. Для этого каждый день нужно прописывать, какие чувства, мысли, эмоции вы собираетесь испытывать.

«Сегодня я хочу…»

«Я буду особенно внимательна к…»

«Я знаю, что мне может помешать сегодня, и я…»

«И еще я хочу сегодня подумать/помечтать/прояснить для себя…»