Психолог пояснила, почему некоторым людям не удается отдохнуть в отпуске

Психолог Елисеева пояснила, почему некоторым людям не удается отдохнуть в отпуске
Практикующий психолог Ольга Елисеева пояснила, почему некоторые люди после отпуска не чувствуют себя отдохнувшими.
Эксперт отметила, что чаще всего дело не в продолжительности отдыха, а в том, что человек не умеет расслабляться.
— Если нет умения отдыхать, то ни лета, ни 20 лет отпуска не хватит, — пояснила она в комментарии МИР 24.
Эксперт посоветовала учиться отдыхать полноценно хотя бы раз в неделю. Важно найти подходящий способ — прогулки, походы, кино — то, что наполнит человека и придаст ему сил.
По словам эксперта, часто разочарование отпуском связано и с избыточными ожиданиями. Единственный способ справиться с этим — учиться радоваться жизни ежедневно.
Ранее замглавы Роструда Иван Шкловец рассказал о длинных отпусках для некоторой категории россиян. Так, например эксперт привел в пример педагога, продолжительность отпуска которого составляет 56 календарных дней, и работающего на Крайнем Севере. В этом случае отпуск автоматически удлиняется на 24 дня и составляет уже 80 календарных дней, передает издание argumenti.ru.