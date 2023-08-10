Психолог пояснила, почему некоторым людям не удается отдохнуть в отпуске

Практикующий психолог Ольга Елисеева пояснила, почему некоторые люди после отпуска не чувствуют себя отдохнувшими.

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Эксперт отметила, что чаще всего дело не в продолжительности отдыха, а в том, что человек не умеет расслабляться.

— Если нет умения отдыхать, то ни лета, ни 20 лет отпуска не хватит, — пояснила она в комментарии МИР 24.

Эксперт посоветовала учиться отдыхать полноценно хотя бы раз в неделю. Важно найти подходящий способ — прогулки, походы, кино — то, что наполнит человека и придаст ему сил.

По словам эксперта, часто разочарование отпуском связано и с избыточными ожиданиями. Единственный способ справиться с этим — учиться радоваться жизни ежедневно.