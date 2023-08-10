Психотерапевт рассказал, как аудиокниги влияют на психику

Психотерапевт Фомин рассказал, как аудиокниги влияют на психику
Продажи аудиокниг в России выросли на 33 процента. Однако не всем подходит такой вид чтения, потому что некоторые не могут сосредоточиться и быстро перестают улавливать смысл. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина, какое воздействие аудиокниги оказывают на психику.
По его словам, аудиокниги способны оказать особенное влияние на мозг человека.
— Многие любят фоном включать музыку или фильмы. Это касается и аудиокниг. Они вводят человека в состояние расслабления. Помимо этого, аудиокниги читают профессиональные дикторы, у них поставленные красивые голоса, зачастую даже убаюкивающие. Аудиокниги действуют более расслабляюще на наш мозг, чем бумажные аналоги, — рассказал Фомин.
При этом все зависит от книжного контента, который человек потребляет, отметил психолог. Одни аудиокниги способны расслабить, другие же продолжают держать психику в напряжении.
— Если человек любит триллеры или ужасы, то они держат его психику в тонусе и напряжении. А если он выбирает более легкую для восприятия литературу, например, художественную, то она действительно может его успокоить и расслабить, — подчеркнул специалист.
Он также объяснил, почему некоторые люди не могут сконцентрироваться на содержании аудиокниги.
— Когда человек читает бумажную книгу, он сфокусирован на конкретном предмете. Он следит глазами за текстом, а в аудиоформате информация усваивается прерывисто, потому что зрительное внимание расфокусировано. Поэтому бессмысленно слушать учебники или серьезную литературу. Контент не должен нести высокую значимость, — заключил Фомин.