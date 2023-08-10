Психолог заявил, что человек может добиться успеха благодаря лени
Психолог, кандидат наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал, что в день необходимо выделять полчаса на лень, поскольку это важный процесс человеческой жизни. Если же человек не способен лениться, это говорит о проблемах с ментальным здоровьем.
«Нужно иметь внутреннее разрешение на то, чтобы полежать, отдохнуть, ничего не делать. Например, можно запланировать себе полчаса в день и один раз в неделю три часа. Если вы сможете этого графика придерживаться, то вы человек, который и свою человечность признает, и при этом добивается успехов», – отметил психолог.
По его словам, лень – осознанный выбор в пользу менее активной деятельности, осуждаемый обществом. Однако это прекрасный способ отдыха. Но в то же время лень способна навредить жизни человека.
Хорс добавил, что в обществе часто путают лень с прокрастинацией. Однако это два разных понятия, подчеркнул психолог. Во время прокрастинации человек корит себя за отдых, подвергая себя большому стрессу.
«Это напряжение забирает у нас те силы, которые нужны, чтобы перестать прокрастинировать и начать действовать. Нужно просто расслабиться», – считает специалист.
Если вы уже ленитесь, то стоит на полную использовать эту возможность, тогда придет осознание, что лень придает большое количество сил, заявил Хорс.