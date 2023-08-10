Психолог заявил, что человек может добиться успеха благодаря лени

«Нужно иметь внутреннее разрешение на то, чтобы полежать, отдохнуть, ничего не делать. Например, можно запланировать себе полчаса в день и один раз в неделю три часа. Если вы сможете этого графика придерживаться, то вы человек, который и свою человечность признает, и при этом добивается успехов», – отметил психолог.