4 причины, почему вы все еще не заработали большие деньги

Наверное, большинство людей, стремящихся в большие города, мечтают заработать не просто большие, а огромные деньги. Но почему-то такие заработки все еще удел избранных. Мы решили выяснить, что тормозит большинство из нас на пути к серьезным суммам.

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Вы боитесь перемен и не любите рисковать

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Многие настолько не терпят любые перемены в жизни, что даже малейший выход из зоны комфорта превращается в испытание и приносит большой стресс. Конечно, речь не идет о том, что вы должны срочно бросить работу и переехать в другую страну, однако выжить из себя неуверенность все же стоит. Кроме того, пока вы не научитесь брать на себя ответственность за принятые решения, большие деньги так и будут обходить вас стороной.

Вы стремитесь обогатиться за счет партнера

На самом деле, эта схема практически не работает в 95% случаев. Бывают исключения, но настолько редкие, что рассчитывать на них не приходится. Вы сможете добиться куда больше самостоятельно, да еще и в более сжатые сроки. Пока вы тратите время на поиск человека, который решит все финансовые проблемы за вас, где-то грустит первый миллион, который мог бы быть уже вашим, если бы вы тратили столько же сил на работу.

Вы ненавидите свое дело

Сегодня активно продвигается тема о том, что лишь денежная профессия может принести заветные цифры на счету. Но в реальности все немного по-другому — если вы горите своим делом, обожаете свою работу и готовы вкладывать столько сил, сколько необходимо, вы обязательно добьетесь успеха в любой области, даже там, где, казалось бы, денег нет. Если же работа вызывает приступ ненависти, надолго вас не хватит и деньги так и будут обходить вас стороной.

Вы вините всех вокруг