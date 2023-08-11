Назван возраст, когда пора съезжать от родителей

Переезд — как проверка на прочность: хлопоты с коробками и смена места обитания серьезно выматывают. И хотя распрощаться во время сборов можно не только с нервными клетками, но и любимой вазой, положительных моментов в перемене квартиры или города больше.

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По крайней мере, так считают 87% участников опроса от сервиса Яндекс Аренда совместно с психологической платформой Alter. Им переезд принес только приятные перемены: они наконец обустроили гнездышко под себя, стали независимыми, а каждый 10-й даже дождался изменений в личной жизни.

В исследовании приняли участие более 1000 россиян, и 8 из 10 опрошенных переезжали как минимум однажды. Надо заметить, о муках процесса многие забыли: треть воспринимает его как приключение, а четверть — как возможность наконец справиться с проблемами. Кстати, более половины респондентов уверены, что пройти «боевое крещение» нужно от 18 до 25 лет — идеальное время, по их мнению, чтобы съехать от родителей и стать самостоятельнее и хозяйственнее.

«И все-таки страшно!» — говорят 29%. Для них отказ от уже привычного уклада жизни, решение новых бытовых вопросов, да и просто смена места — огромный стресс. Они, по всей видимости, вспомнили, каково это — укладывать всю жизнь всего в несколько коробок, и покрылись мурашками.