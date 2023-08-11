Психолог объяснила, почему возникают вредные привычки

Есть мнение, что вредные привычки вырабатываются на фоне жизненных обстоятельств. Но психолог Наталия Варская утверждает, что мелкие зависимости – это постепенно выработанный рефлекс. Подробнее об этом она рассказала «ФедералПресс».

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«Вредные привычки (например, грызть ногти) мало зависят от жизненных обстоятельств. Это рефлекс. Часто при определенных действиях вырабатывается гормон удовольствия или гормон, способствующий снижению тревожности. Еще в древности люди активно использовали ритуалы, «магические» действия: выпил заговоренной воды – страхи исчезли, попрыгал или покрутился – стало лучше», – пояснила специалист.

От вредных привычек сложно отказаться. Психика человека так устроена, что подыскивает различные защитные механизмы, добавила Варская.

Лечить зависимости трудно, но они вполне заменимы хорошими привычками. Например, вместо того, чтобы грызть ногти, лучше складывать в уме или пытаться пересчитать в кармане мелочь разного достоинства.