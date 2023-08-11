5 типов конфликтных людей: как распознать агрессора

Многие конфликтные люди не умеют управлять эмоциями, не идут на компромиссы и уверены, что точно не виноваты в ссоре. Завязывая новое знакомство, сложно сразу понять, с кем имеешь дело. «Сюрпризы» открываются, когда впускаешь человека в свой ближний круг. Есть пять типов конфликтных людей. Как распознать агрессора, пишет Life.

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1. Нелюдимые личности

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Для асоциальных людей конфликт с окружающими — стиль жизни. Они никого не уважают, не испытывают вины за свои порывы и не уважают чужие границы. Могут быть очень жестокими, если не получают желаемого, и постоянно винят других в своих проблемах. Нередко бывают замешаны в криминальных схемах, а также всё время пытаются наказать тех, кого считают виноватыми в ссоре. Важно при этом понимать, что к асоциальному типу не относятся люди, которым просто хочется никого не видеть пару деньков.

2. Самовлюблённые люди

Для них каждый спор — великолепное сольное выступление. Мастерски превращают любую проблему в свою персональную сцену, где всё внимание сосредоточено на них. Люди нарциссического типа верят в свою исключительность и незаурядные способности, поэтому ставят себя выше других. Отношения таким людям нужны для поддержания самооценки. Тех, кто, по их мнению, виноват в чём-то, нарциссы постоянно унижают и часто делают это прилюдно, чтобы подсветить чувство собственного превосходства. Этим людям чужда эмпатия. На работе нарциссы унижают подчинённых и заискивают перед начальством.

3. Любители повышенного внимания

Конфликт — их пропуск в центр внимания. По мере скандала они увеличивают громкость драмы и театральности, гарантируя, что все взгляды будут прикованы к ним. Такие люди нуждаются в признании и обожании, ради которых готовы пойти на любые жертвы, постоянно провоцируя ругань. Истероиды не стесняются закатывать публичные сцены ревности, подпитываясь чужими эмоциями. Они постоянно приписывают преувеличенные и неестественные реакции тем, кого считают виноватыми. Это их попытка ранить человека, чтобы потом манипулировать им. Истероиды нападают на тех, кто не слишком ими интересуется, вовлекают окружающих в склоки и постоянно жалуются, обвиняют и унижают жертв перед другими.

4. Созависимые люди

Они поглощены личными отношениями. Чаще всего это страдающие от пограничного расстройства люди. Дружба с ними похожа на американские горки: заверения в вечной любви чередуются с необоснованными вспышками ярости и угрозами всё разорвать, за которыми следуют слёзы и полная изоляция. Они импульсивны, из-за избыточной тревоги готовы цепляться за каждого, кто обещает им вечную любовь. Часто идеализируют своих партнёров, а потом разочаровываются. Такими людьми движет страх быть брошенным. Именно они чаще всего применяют домашнее насилие. Им сложно быть в отношениях, но и быть без своей половинки они не могут.

5. Вечные подозреваки