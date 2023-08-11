Какую опасность несет навязчивая ностальгия по детству

Психолог Кузьмина: чрезмерная ностальгия по детству может привести к эскапизму. Или, проще говоря, к бегству от реальности. Согласитесь, идея о том, чтобы вернуться в детские годы, нередко вас посещала. Да и знакомые наверняка рассказывали, как грезят о беззаботном детстве. О том, почему нельзя слишком глубоко погружаться в такие мечты, клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина рассказала «Секрету».

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Почему проявляется ностальгия по детству

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По словам Алевтины Кузьминой, внутри любого взрослого человека живёт внутренний ребёнок. Взрослая часть личности с возрастом начинает доминировать, а вечно любопытное чадо уходит на второй план. Но иногда ребёнок возвращается, и, по словам психолога, тому есть несколько причин.

«Одной из них является то, что неприятных сюрпризов во взрослой жизни гораздо больше, чем в детстве. Появляются собственные серьёзные зоны ответственности, гораздо сложнее делегировать свои проблемы кому-то другому. В то же время ребёнок всегда имеет право рассчитывать на помощь взрослого», — рассказала Кузьмина.

Так что периодически ностальгировать — абсолютно нормально. Однако перебарщивать с этим не стоит.

Чем грозит постоянная ностальгия по детству

Если взрослый будет регулярно плавать в мечтах о безответственности, у него может сформироваться инфантилизм. Это когда человек не может и не хочет наслаждаться самостоятельностью, отказывается брать на себя ответственность за что-либо, перекладывая её на других.

«Отныне, как бы ты ни уставал, ты должен сделать это сам. Если раньше жизнь была больше насыщена приятными яркими событиями и более широкими возможностями для отдыха, то в жизни взрослой появляется большее количество стрессов, а яркие события начинают чаще носить негативный характер. В детстве ребёнок может не видеть непреодолимой ту проблему, на которую он смотрит с тоской во взрослом возрасте, осознавая, что преодолеть её будет крайне тяжело», — отметила клинический психолог.

В таких условиях тяга к эскапизму, попытке убежать от реальности, и набирает обороты. Взрослых пугает необходимость учиться на своих ошибках, возможность с чем-либо не справиться, будь то работа или учёба. Страшно, когда далеко не все твои проблемы смогут решить мама и папа.

Да и психика во взрослом возрасте уже не такая пластичная. В детстве всё кажется весёлым и интересным, а общение со сверстниками выстраивается очень легко. Со возрастом диалог построить сложнее: всё-таки взрослый человек — комплексная личность.