Психотерапевт дала совет, как научиться принимать свой возраст

Чтобы научиться принимать свой возраст, важно наслаждаться жизнью — открывать новые горизонты, пробовать разнообразные хобби, общаться с интересными людьми, посоветовала психотерапевт Наталья Шляпужникова. В беседе с Пятым каналом специалист подчеркнула, что главная проблема при старении — утрата контроля и появление различных страхов. Люди начинают меньше ценить себя, постоянно испытывают негативные эмоции, которые важно трансформировать в позитивные.

Открытие новых горизонтов и является той самой таблеткой от старости, которую мы все так ищем... Чем больше мы будем чувствовать кайф от всего происходящего, тем дольше мы будем оставаться душой молодыми, — пояснила психотерапевт.

По словам специалиста, нужно смириться с тем, что старение неизбежно, и продуктивно жить с этой информацией. Кроме того, не последним фактором, влияющим на восприятие себя, является внешность. Шляпужникова считает, что нет ничего зазорного в том, чтобы посещать косметологов, следовать модным трендам и следить за собой, если это дает уверенность. Главное не забывать о внимание к своему внутреннему миру, заключила специалист.