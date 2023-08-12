Нейрографика: как при помощи рисунка поменять свою жизнь

Сертифицированный нейрокоуч Кристина Вайщук рассказывает о научном методе избавиться от стресса.

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Наше время — время удивительных перемен. Искусственный интеллект шагает по планете, научные открытия почти не удивляют своей фантастичностью, мир открыт, огромен и изобилует информацией. Но пропорционально этим победам растет уровень стресса, а базовые вещи — прогулки, сон, полноценное питание — уже не могут восполнить ресурсы. Все чаще человеку необходима психологическая помощь просто для того, чтобы не выгорать на работе, успевать за ритмом жизни и не превращать близких в громоотвод своих эмоций.

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Основная задача нейрографики в том, чтобы обучиться самостоятельно или с помощью сертифицированного инструктора прорабатывать страхи, внутренние запреты, негативные убеждения, которые сложились в течение жизни или были заложены кем-то. За короткие сроки метод позволяет улучшить жизнь во всех ее сферах.

Суть метода в том, что уровень гормона стресса — кортизола — снижается при рисовании нейролиний и фигур, что ведёт к улучшению самочувствия, снижению веса, улучшение сна и т. д. Рисование помогает справиться с эмоциональным напряжением и значительно ослабить ощущение страха, беспокойства, тревожности. Нейрорисунки помогают мозгу перенаправить внимание на процесс создания рисунка, расслабиться, перевести фокус внимания.

Нейрографика — не арт-терапия. Это научный метод, и он строится на определённых закономерностях, принципах, на умении поднять из подсознания на уровень сознания все то, что мы делаем, думаем, чего хотим. И этим надо уметь управлять, чтобы не навредить себе. При этом художественные навыки не важны. Линии рисовать сможет каждый, кто готов к изменениям, готов выражать свое намерение, чувства или эмоции на бумаге.Алгоритм и цветность помогают изменить привычные паттерны поведения, раскрывают потенциал, дают легкость, умиротворение и трансформируют стрессовое состояние, с которым не получалось ранее справиться. Погружаясь в свой рисунок, человек задействует новые нейронные связи в мозге, тем самым меняя свои текущие и неэффективные жизненные стратегии. Например, в нейрографике острые углы и ломаные линии — это конфликты психики, осознаваемые и не осознаваемые. Это как раз то, что мешает. Скругляя острые углы у фигур, человек смягчает эти зоны и прорабатывает негативные эмоции.Таким образом можно скорректировать или поменять полностью очень многие сферы жизни, включая отношения с самим собой, близкими, любимым или, наоборот, отсутствие отношений, деньги, здоровье, карьеру, самооценку, родительские сценарии, любые негативные состояния, вопросы самореализации и предназначения, исполнения желаний и т. д.