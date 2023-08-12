Почему нельзя игнорировать «негативные» чувства

С детства нас учат избегать эмоций, которые обычно называют негативными — злости, гнева и т.д. Невыраженные чувства копятся, и рано или поздно могут вырваться наружу какой-нибудь болячкой. Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут рассказал, зачем выражать злость и как это делать грамотно.

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Чем полезна злость

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Плохих эмоций не бывает. Любое наше чувство о чём-то нам сообщает., все они говорят нам что-то. Злость, гнев и ярость — это защитные реакции организма на нарушение наших границ, отметил Гут. Так что злость — скорее друг, чем враг. Она даёт нам силы, помогает преодолевать препятствия и справляться с сопротивлением. А если разглядеть за злостью свои неудовлетворённые потребности, можно использовать это во благо и начать менять то, что не устраивает. Зато если игнорировать собственную злость, можно только навредить себе.

Что будет, если не выражать злость

Невыраженная злость провоцирует стресс. Вообще любая эмоция выражается на уровне тела: мышцы напрягаются, сердце начинает биться сильнее, скачет давление, вырабатываются определённые гормоны. Для мозга нет разницы между реальной и надуманной угрозой — он мобилизует ресурсы в любом случае. А постоянный стресс — это прямой путь к хроническим заболеваниям, в том числе психосоматике и разного рода зависимостям, в том числе пищевой.

«В 2021 году группа учёных в результате исследований выяснила, что подавление эмоций может вызывать расстройства пищевого поведения и проблемы со здоровьем, связанные с неправильным питанием», — говорит Валерий Гут.

Если подавлять эти чувства постоянно, мы перестаём слышать и понимать себя. Чем это грозит:

аутоагрессией (когда мы разворачиваем злость на себя);

пассивной агрессией;

апатией;

депрессией;

снижением самооценки.

С накопленной яростью всегда есть риск, что однажды она выльется на кого-то другого.

Как выражать злость экологично

Правильно обращаться с эмоциями — значит уметь экологично отстаивать своё мнение, заявлять о себе и открыто говорить о праве на собственную точку зрения.

Чтобы всё это уметь, важно отслеживать свои эмоции в моменте. Сосредоточиться на своём теле и почувствовать гнев на физическом уровне помогают вопросы:

Что я сейчас чувствую?

Что именно меня задело?

Чего бы мне хотелось сейчас?

Психолог в разговоре с изданием «Доктор Питер» назвал три способа разумно обойтись с собственной злостью:

мышечная релаксация (можно сделать несколько подходов): сильно напрячь все мышцы тела на несколько секунд и затем расслабить;

спорт и физические нагрузки — пробежки, бокс, прыжки;

слезы, крик (поорать можно, например, в машине под громкую музыку).

Что ещё можно сделать:

умыться, опустить руки под холодную воду;

сходить погулять;

рвать бумагу;

написать гневное письмо;

нарисовать или слепить свою злость.

Что делать, если вы подозреваете у себя психосоматику

Сейчас многие непонятные проблемы в организме принято списывать на психосоматику. Однако у врачей это понятие вызывает много вопросов, ведь оно до конца не изучено, а классификация очень шаткая и непонятная, рассказал психолог клиник DocMed и DocDeti Никита Прилепский.

По его словам, чаще всего то, что подразумевает под собой психосоматика, можно описать как функциональные нарушения. В таких случаях с органом объективно всё в порядке, он выглядит и ощущает себя здоровым, однако работает он как-то не так. Яркий пример такой ситуации — синдром раздражённого кишечника.

Есть нарушения, которые появляются, грубо говоря, сами собой, а есть те, которые становятся реакцией на стресс и любые эмоциональные всплески, отметил Прилепский. Встречаются сочетания функционального расстройства и полинованного нарушения.